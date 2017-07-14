يحتل الدوري الألماني المرتبة الأولى عالميا من حيث المتابعة الجماهيرية والثانية من حيث الإيرادات، بحسب دراسة لإحدى الشركات المتخصصة بالشؤون المالية لكرة القدم.

ويحظى البوندسليغا بمتابعة جماهيرية لا تحظى بها الدوريات الأخرى في العالم، هذا ما أعلنته شركة ديلويت للخدمات المهنية في دراسة جديدة لها.

«بمعدل يبلغ 42 ألف و421 مشاهد لكل مباراة، يحتل البوندسليغا بهذا المرتبة الأولى عالميا»، هذا ما قالته الشركة التي تجري دراسات حول الشؤون المالية المتعلقة بكرة القدم منذ حوالي 26 سنة.

أما فيما يتعلق بإيرادات الدوري الألماني فقد ارتفعت في موسم 2016/2015 عنها في الموسم السابق له بنسبة 13% لتبلغ 2.7 مليار يورو، بدون عقود الانتقالات.

وبهذا يحتل البوندسليغا المرتبة الثانية من حيث الإيرادات بفارق كبير بعد الدوري الإنجليزي الممتاز والذي بلغت إيراداته 4.9 مليار يورو بنسبة زيادة 19%، وقبل الليغا الإسبانية (2.4 مليار يورو، بزيادة نسبتها 19%)، لتأتي بعدها بالتناوب كل من الدوريات الإيطالية (1.9 مليار بارتفاع 7%) والفرنسية (1.5 مليار بزيادة 5%).

إيرادات قياسية في أوروبا

بلغت الإيرادات الإجمالية للنوادي الأوروبية المحترفة (بدون عقود الانتقالات) رقما قياسيا بـ24 مليار يورو.

وقال مدير قسم الشؤون الرياضية في الشركة كارستين هولاش: «النمو الكبير لإيرادات البوندسليغا يستند بشكل واضح على الإيرادات الإعلامية المرتفعة».

لكن هذه الإيرادات تأتي بفارق كبير بعد إيرادات الدوري الإنجليزي: «تبلغ العائدات الإعلامية للدوري الإنجليزي الممتاز أكثر من 2.8 مليار يورو كما كانت في السابق».

وبحسب الدراسة، فإن عائدات الأندية الألمانية مقبولة نسبيا، ففي الموسم 2016/2015 جنى 18 ناديا من تلك الأندية نحو 16 مليار يورو.