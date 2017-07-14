«سياسة ترامب في محاباة الأقارب وصلت إلى مستويات جديدة يمكن أن تكون لها عواقب وخيمة»

ماثيو نورمان صحافي الـ «إندبندنت» البريطانية يكشف أنه في الوقت الذي انشغل فيه الناس بحضور ابنة ترامب إيفانكا قمة مجموعة العشرين، إلا ان المشكلة الحقيقية تتمثل في فراغ القوة الذي خلقه ترامب، وتسعى الصين حثيثا لملئه.