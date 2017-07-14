٭ عدنان يانوزاي ينتقل رسميا الى ريال سوسييداد مقابل 9 ملايين استرليني.
٭ باسيلي يجدد عقده مع تورينو حتى عام 2021.
٭ اليخاندرو جوميز يجدد عقده مع اتالانتا حتى 2022.
٭ زلاتان إبراهيموفيتش يريد البقاء مع مان يونايتد.
٭ بيرتولاتشي لاعب ميلان قريب من جنوى.
٭ موريرا حارس أتلتيكو مدريد قريب من التعاقد مع بنفيكا.
٭ مسعود أوزيل قريب من تجديد عقده مع أرسنال.
٭ ميلان يرغب في التعاقد مع كودرادو مقابل حصول يوفنتوس على دى تشيليو.
٭ الإنتر مهتم بالتعاقد مع الارجنتيني لاميلا جناح توتنهام.
٭ مان يونايتد يرغب في تمديد عقد الاسباني أندير هيريرا.
٭ ميلان قريب من التعاقد مع رشيد غزال نجم ليون السابق.
٭ مان يونايتد مهتم بالتعاقد مع إيريك داير نجم توتنهام وإيفان بريسيتش جناح الإنتر.
٭ تشلسي يرصد 70 مليون يورو لخطف أوباميانغ.
٭ وستهام يرغب في التعاقد مع أرانتوفيتش نجم ستوك سيتي.
٭ روما يريد التعاقد مع سمير نصري نجم مان سيتي.
٭ باريس سان جرمان يريد خطف مانغالا مدافع السيتي.
٭ نيمانيا ماتيتش يرغب في الرحيل عن تشلسي.
٭ روما يسعى الى تمديد عقد لاعبه البلجيكي رادجا ناينغولان.
٭ رئيس نادي تورينو: لم نتلق أي عروض رسمية تخص أندريا بيلوتي.