لم يعد انتقال دي ماريا لإنتر ميلان واقعيا، بسبب تقاضي اللاعب لأجر يبلغ ثلاثة أو أربعة أضعاف الأجر الأعلى في الفريق، حسب ما أكد المدير الرياضي بييرو أوسيليو.

وكانت تقارير صحافية قد ربطت الجناح الأرجنتيني بالانتقال للنادي الإيطالي، بعد عامين قضاهما مع فريق العاصمة الفرنسية.

وقال بييرو أوسيليو في تصريحات صحفية: «الأحلام جميلة ولكن لا يمكن تحقيقها كلها، الواقع ينقلنا لمناطق أخرى».

وأضاف المدير الرياضي «لا يمكن أن نتعاقد مع لاعب يتقاضى أربعة أضعاف اللاعب الأعلى أجرا لدينا، وهو ما ينطبق على دي ماريا، نحاول التعاقد مع الكثير من الأهداف في السوق، سنكون مزيجا بين الشباب والخبرة».

وشارك دي ماريا في 43 مباراة في الموسم الماضي، سجل خلالها 14 هدفا ومرر 15 تمريرة حاسمة.