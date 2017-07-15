أعلن الاتحاد الألماني لكرة القدم أمس أن شركة فولكسفاغن المصنعة للسيارات ستحل مكان منافستها مرسيدس-بنز، لتصبح الراعي الرئيسي للاتحاد اعتبارا من عام 2019.

وبنهاية عهد رعاية مرسيدس-بنز للاتحاد الذي دام 45 عاما، تتولى فولكسفاغن رعاية الاتحاد بعقد لمدة خمسة أعوام تنتهي في 2024، ولم يجر الإعلان عن أي تفاصيل مالية للعقد.

وقال راينهارد جريندل رئيس الاتحاد الألماني بعد اتخاذ مجلس الإدارة القرار «حضور فولكسفاغن لدى جميع طوائف كرة القدم يتناسب مع الاتحاد الألماني».

وتعد فولكسفاغن الراعي الرئيسي لبطولة كأس ألمانيا كما أنها تمتلك نادي فولفسبورغ المنافس في الدوري الألماني (بوندسليغا) وترعى فريق اينتراخت براونشفيغ المنافس بدوري الدرجة الثانية.

وتسعى الشركة من خلال رعاية الاتحاد إلى رسم صورة أفضل في أعقاب قضية الانبعاثات التي أثيرت ضد الشركة في العام الماضي، وسيظهر شعار الشركة على قمصان لاعبي المنتخب وكذلك حافلة الفريق.