تأهل السويسري روجيه فيدرر الخامس إلى نهائي فردي الرجال في بطولة ويمبلدون الانجليزية للتنس، ثالثة البطولات الاربع الكبرى عقب تجاوزه التشيكي توماس برديتش الخامس عشر 7 ـ 6 و7 ـ 6 و6 ـ 4.

وكان الكرواتي مارين سيليتش المصنف سادسا قد وصل إلى النهائي للمرة الأولى، بفوزه على الأميركي سام كويري الثامن والعشرين 6 ـ 7 (6 ـ 8) و6 ـ 4 و7 ـ 6 (7 ـ 3) و7 ـ 5.

وبات سيليتش (28 عاما) ثاني كرواتي يبلغ نهائي ويمبلدون بعد مدربه السابق غوران ايفانيسيفيتش الذي توج بطلا في 2001.

وقال سيليتش «انه امر لا يصدق، لقد لعبت فعلا بشكل جيد منذ بداية البطولة، سام لعب على مستوى عال خصوصا في المجموعة الأولى، تقدمت 4 ـ 1 في الشوط الفاصل ولم استطع حسمها».

وتابع «اشعر بإيجابية في الملعب، وهو أمر مهم جدا، مشاعري تساعدني قليلا». ونفذ سيليتش 25 إرسالا ساحقا مع 70 ضربة رابحة.

فينوس تواجه موغوروتسا

يجمع نهائي فردي السيدات، اليوم بين جيلين: خبرة الاميركية فينوس وليامس المصنفة عاشرة وشباب الاسبانية غاربيني موغوروتسا الرابع عشرة.

وتعد فينوس (37 عاما) الفائزة بخمسة ألقاب على ملاعب ويمبلدون العشبية، وسبعة ألقاب كبيرة في مسيرتها (توجت في فلاشينغ ميدوز الاميركية عامي 2000 و2001)، بطلة من طينة نادرة تدفع بالزمن الى الامام ولا تخشى التقدم في السن. في المقابل، تمثل موغورتسا (23 عاما) المتوجة في رولان غاروس الفرنسية عام 2015 ووصيفة بطلة ويمبلدون 2015 حيث خسرت امام سيرينا وليامس، الشقيقة الاصغر الاميركية لفينوس، جيل الشباب ومستقبل كرة المضرب النسائية. وكانت موغوروتسا في سن الرابعة عندما خاضت فينوس مباراتها الاولى في ويمبلدون عام 1997، وبعد اسابيع اول نهائي في بطولات الغراند سلام في فلاشينغ ميدوز.

ومضى نحو 20 عاما بين اول نهائي للعملاقة الاميركية (1.85 م و75 كلغ) في نيويورك والنهائي التاسع في لندن، والسادس عشر في مختلف البطولات.

ونادرا ما استمرت لاعبة هذا القدر من الزمن في ملاعب الكرة الصفراء، وفي الطليعة الاميركية من اصل تشيكوسلوفاكي مارتينا نافراتيلوفا، اكبر لاعبة تبلغ نهائي ويمبلدون وهي على ابواب الثامنة والثلاثين، واكبر لاعبة تحقق الفوز في مباراة للفردي عام 2004 عندما كان عمرها 47 عاما و8 اشهر.

واحرزت فينوس القابها الخمسة في ويمبلدون بين عامي 2000 و2005، وخسرت ايضا ثلاثة نهائيات آخرها عام 2009 وجميعها امام سيرينا التي توجت سبع مرات في البطولة العشبية.

تملك موغوروتسا الشباب والقوة والجرأة وايضا ذكريات نهائي خسرته عام 2015 على «الملعب المركزي» امام سيرينا، احد مثلها العليا مع مواطنها بيت سامبراس.

في المقابل، تملك فينوس الخبرة في مثل هذه اللقاءات والحافز لاستغلال فرصة قد تكون الاخيرة لاحراز اللقب الثامن الكبير تعوض به السنوات الخوالي التي اصيبت خلالها بمرض مناعي ذاتي او ما عرف بمتلازمة سيوغرن وتم تشخيصه عام 2011. وتتفوق فينوس على موغوروتسا بثلاثة انتصارات مقابل هزيمة واحدة في آخر المواجهات بينهما في ربع نهائي دورة روما للماسترز (1000 نقطة) في مايو الماضي.فينوس Vs موغوروتسا

الساعة ٤ مساء - beIN SPROTS HD 10