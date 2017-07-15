٭ أعلن نادي بايرن ميونيخ عن انضمام سيرجي نابري إلى صفوف هوفنهايم لمدة عام واحد على سبيل الإعارة من الفريق البافاري. وتوج نابري (21 عاما) في يونيو الماضي مع المنتخب الألماني للشباب (تحت 21 عاما) بلقب البطولة الأوروبية للشباب ببولندا.

٭ خفضت محكمة التحكيم الرياضية (كاس) الإيقاف المفروض على هارولد مين نيكولز الرئيس السابق للاتحاد التشيلي لكرة القدم ومسؤول الاتحاد الدولي (الفيفا) السابق إلى عامين بدلا من ثلاثة ما يفتح الباب أمام إمكانية عودته إلى عالم اللعبة الشعبية من جديد.

٭ قال نادي بورنموث المنافس في الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم إنه مدد تعاقده مع لاعب الوسط هاري أرتر لأربع سنوات ليستمر الارتباط بين الطرفين حتى 2021.

٭ أعلن نادي واتفورد أنه ضم ناثانيل تشالوبا لاعب منتخب انجلترا تحت 21 عاما من تشلسي. وبعد عدة فترات إعارة ومن بينها مساعدة واتفورد على الوصول إلى الجولة الفاصلة في الصعود إلى الدوري الممتاز في 2013 لعب تشالوبا في الموسم الماضي مع تشلسي المتوج باللقب مع المدرب انطونيو كونتي.

٭ ستحاول الصين بغطاسيها، وروسيا باختصاصييها في السباحة الايقاعية مواصلة فرض هيمنتهما على منافسات بطولة العالم السابعة عشرة للسباحة التي انطلقت امس في بودابست وتستمر حتى 30 الجاري. واعتادت الصين وروسيا، كل منهما في مجالها، اقتطاع حصة الاسد من الميداليات، ولم تتركا الا الفتات للدول الاخرى المشارك.

٭ بات الألماني سيبستيان فيتيل سائق فريق فيراري، أول سائق يختبر نظام حماية قمرة القيادة الجديد «الدرع»، وذلك خلال التجربة الحرة الأولى لسباق الجائزة الكبرى البريطاني للفورمولا 1 المقرر غدا الأحد. ويهدف الدرع الشفاف لحماية رأس السائق من أي حطام متناثر.

٭ ذكرت وسائل الاعلام الاميركية ان نيويورك نيكس المشارك في الدوري الاميركي للمحترفين في كرة السلة بصدد التراجع عن قراره التخلي عن نجمه كارميلو انطوني الى هيوستن روكتس بعدما بلغت المفاوضات بين الناديين مرحلة متقدمة.