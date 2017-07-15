أعلن برشلونة الإسباني اول من امس انه توصل الى اتفاق مع بنفيكا بطل الدوري البرتغالي لكرة القدم من أجل تخلي الأخير عن الظهير الأيمن الدولي نيلسون سيميدو الذي سيوقع عقدا لخمسة اعوام.

وكشف برشلونة أن المدافع البالغ 23 عاما سيخضع للفحص الطبي الروتيني، فيما تحدثت وسائل الاعلام الإسبانية عن أن قيمة الصفقة بلغت 30 مليون يورو، قد تضاف اليها 5 ملايين أخرى كحوافز ومكافآت.

وفي حال كانت المعلومات دقيقة، سيصبح سيميدو ثاني أغلى مدافع في تاريخ النادي الكاتالوني بعد البرازيلي داني الفيش الذي كلفه 36 مليون يورو مع المكافآت عندما انتقل الى «كامب نو» من النادي الأندلسي اشبيلية عام 2008.

ويأتي التعاقد مع سيميدو متزامنا مع عودة الجناح جيرار ديلوفو الى برشلونة بعقد يمتد لعامين، قادما ايفرتون الإنجليزي الذي اعاره في النصف الثاني من الموسم الماضي لميلان الإيطالي.

ويخوض برشلونة الذي مدد عقد نجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي حتى 2021، الموسم المقبل بقيادة مدرب جديد هو ارنستو فالفيردي الذي خلف لويس انريكي.