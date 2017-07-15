أعلن ريال مدريد بطل الدوري الاسباني ومسابقة دوري ابطال اوروبا لكرة القدم الموسم الماضي أمس تعاقده مع دانيال سيبايوس لاعب وسط بيتيس لمدة ستة اعوام.

واوضح النادي الملكي في بيان له: «توصل ريال مدريد وبيتيس الى اتفاق حول انتقال اللاعب داني سيبايوس الذي وقع عقدا لمدة 6 اعوام».

وبات سيبايوس (20 عاما) ثاني لاعب يتعاقد مع ريال مدريد في فترة الانتقالات الصيفية الحالية بعد المدافع الفرنسي ثيو فرنانديز.

ولم يكشف ريال مدريد عن قيمة الصفقة بيد ان صحيفتي «ماركا» و«آس» ذكرتا ان ريال مدريد دفع 16.5 مليون يورو لبيتيس اشبيلية اي بزيادة 1.5 مليون يورو عن قيمة البند الجزائي لفسخ عقده مع النادي الاندلسي.

وسيتم تقديم اللاعب الجديد في 20 الجاري قبل الالتحاق في اليوم التالي بباقي لاعبي الفريق الذي يعسكر في الولايات المتحدة.

وكان لاعب الوسط الواعد اختير افضل لاعب في بطولة اوروبا تحت 21 عاما التي جرت في يونيو الماضي في پولندا.

وخاض سيبايوس 31 مباراة مع بيتيس الموسم الماضي وسجل هدفين مع تمريرتين حاسمتين.