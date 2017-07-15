أعلن ميلان الإيطالي رسميا ضمه لمدافع يوفنتوس السابق ليوناردو بونوتشي وذلك عبر حساب النادي على تويتر.

وذكرت صحيفة «غازيتا ديلو سبورت» الايطالية امس ان بونوتشي احد افضل المدافعين في العالم انتقل من يوفنتوس بطل دوري كرة القدم في المواسم الستة الاخيرة الى ميلان مقابل 40 مليون يورو.

ورجحت «غازيتا ديلو سبورت» ان تصل عائدات بونوتشي السنوية الى 10 ملايين يورو، 7.5 منها كأجر و2.5 مليون على شكل مكافآت وحوافز «ما يجعله الأعلى اجرا في الدوري الايطالي». واشارت الصحف الايطالية الى ان العقد يمتد لخمس سنوات.

وامضى بونوتشي (30 عاما) المواسم السبعة الاخيرة مع يوفنتوس، وساهم في احرازه الالقاب الستة، وشارك معه مرتين في نهائي دوري ابطال اوروبا.

وعزت صحيفة «كورييري ديلا سيرا» اسباب رحيل بونوتشي عن فريق «السيدة العحوز» الى توتر في العلاقة مع المدرب ماسيمليانو اليغري.

وتشير الصحف الايطالية ايضا الى ان قائد لاتسيو، الدولي الارجنتيني لوكاس بيليا، اصبح قريبا من التوقيع على كشوف ميلان. وينشط ميلان في سوق الانتقالات الصيفية هذا الموسم.