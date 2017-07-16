اكد البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب مان يونايتد سعيه لضم لاعبين آخرين لبناء فريق قادر على احراز الألقاب.

ودعم «المان» صفوفه حتى الآن بالبلجيكي روميلو لوكاكو مهاجم ايفرتون والسويدي فيكتور ليندولف مدافع بنفيكا البرتغالي. وذكرت تقارير ان النادي بصدد ضم اريك داير من توتنهام.

ورفض «المو» التعليق على التقارير المتعلقة بماتيتش اثناء جولة الفريق في الولايات المتحدة استعدادا للموسم الجديد. وقال للصحافيين «ابوابنا ليست مقفلة، ولن نكتفي بلوكاكو ولندولف، نريد المزيد. اردنا التعاقد مع اربعة لاعبين، وبالتالي يمكنني القول ان 50% من المهمة قد انجزت». واعترف المدرب البرتغالي ان الطبيعة التنافسية لسوق الانتقالات جعلت التعاقد مع اللاعب الذي تريده اصعب وأصعب بقوله «كل شيء صعب، ولا ارغب بأن اكون مكان اد وودوارد (نائب الرئيس التنفيذي لمانشستر) للتفاوض لأن كل شيء فعلا صعب».

وتابع «ولذلك ربما لا نحصل على لاعبين، بل على لاعب واحد. ولكننا نريد لاعبا على الاقل لكي نزيد خياراتنا».