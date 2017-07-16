أحرز النجم الدولي المصري محمد صلاح هدفا في مباراته الأولى بقميص ليفربول أمام ويغان أتلتيك ضمن استعدادات الـ «ريدز» للموسم الجديد، في اللقاء الذي أقيم على ملعب «دي دبليو» وانتهى بالتعادل الإيجابي 1-1.

وانتقل صلاح إلى الليفر بصفقة قياسية بلغت قيمتها 39 مليون إسترليني قادما من روما علما بأنها تجربته الثانية في الملاعب الإنجليزية بعدما لعب سابقا في صفوف تشلسي.

وكان الريدز متخلفا في المباراة أمام ويغان بهدف دون رد سجله أليكس جيلبي بالدقيقة 21، عندما أحرز صلاح هدف التعادل في الدقيقة الأخيرة من عمر الشوط الأول.