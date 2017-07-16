يحاول نادي ريال مدريد بكل السبل المتاحة عدم تيسير مهمة كل من يسعى للتعاقد مع أحد نجومه.

وذكرت صحيفة «آس» أن الملكي وضع شرطا جزائيا بقيمة 500 مليون يورو، في عقد نجمه الجديد داني سيبايوس ليقطع الطريق مستقبلا على برشلونة الذي حاول خطف اللاعب في اللحظات الأخيرة قبل توقيعه مع المرينغي.



وأشارت الصحيفة إلى أن سيبايوس وقع على عقد انضمامه للملكي حتى 2023، ليكون جزءا من مستقبل النادي، ولذلك وضع مسؤولوه شرطا جزائيا بقيمة 500 مليون يورو.



وأوضحت الصحيفة أن برشلونة لم يكن الفريق الوحيد الذي يطارد سيبايوس، ولكن حاول يوفنتوس ونابولي الإيطاليان التوقيع معه.