تأهل منتخبا كوستاريكا وكندا إلى ربع نهائي بطولة الكأس الذهبية القارية لاتحاد أميركا الشمالية والوسطى والكاريبي «كونكاكاف» التي تستضيفها الولايات المتحدة بعد تصدرهما المجموعة الأولى.

ففي الجولة الثالثة والأخيرة من الدور الأول تغلبت كوستاريكا على غوايانا الفرنسية (3-0) على ملعب تويوتا بمدينة فريسكو بولاية تكساس الأميركية، لترفع رصيدها إلى7 نقاط، وتتأهل لربع النهائي في الصدارة. حملت ثلاثية كوستاريكا توقيع أرييل رودريجيز (4)، ورودني والاس (79)، وديفيد راميريز (83).

من ناحيتها، تأهلت كندا لربع النهائي بعد احتلالها وصافة المجموعة الأولى بـ 5 نقاط، إثر تعادلها سلبيا أمام هندوراس التي حصلت على نقطة ثمينة رفعت رصيدها إلى 4 نقاط في المرتبة الثالثة.

وقبل مواجهة كندا، كانت هندوراس قد حصلت على 3 نقاط بقرار من اللجنة التأديبية بالبطولة، عن مباراتها أمام منتخب غوايانا الفرنسية الثلاثاء الماضي والتي انتهت بالتعادل السلبي، بعدما أقرت بعدم قانونية تواجد اللاعب فلوران مالودا ضمن قائمة الأخير.

وقررت اللجنة أيضا حرمان غوايانا الفرنسية من النقاط لتودع البطولة في ذيل المجموعة الأولى بلا رصيد، علما بانها حسابيا تمتلك نقطة بعد تعادلها أمام هندوراس وخسارتها أمام كندا (4-2)، وأمام كوستاريكا(3-0).

ويتأهل اول وثاني كل من المجموعات الثلاث مع صاحبي افضل مركز ثالث الى ربع النهائي.فرحة لاعبي كوستاريكا بهدف والاس (رويترز)