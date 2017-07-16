يبدو أن بداية الحقبة الصينية في ميلان واعدة جدا بعدما نجح الأخير في الحصول على خدمات ليوناردو بونوتشي، أحد أفضل المدافعين في العالم، من غريمه يوفنتوس بطل المواسم الستة الأخيرة.

ويعيد انضمام بونوتشي لميلان الى الأذهان حقبة مدافعين كبار مروا على الفريق اللومباردي مثل فرانكو باريزي وباولو مالديني واليساندرو نستا واليساندرو كوستاكورتا.

وكتب ميلان في موقعه على شبكة الإنترنت «بونوتشي في ميلان» مع مقطع فيديو للمدافع مع مسؤولي النادي اللومباردي والابتسامة على محياه وهو يدخل الى مقر النادي «كازا ميلان».

ورجحت الصحف ان تصل عائدات بونوتشي السنوية الى 10 ملايين يورو، 7.5 منها كأجر و2.5 على شكل مكافآت وحوافز «ما يجعله الاعلى اجرا في الدوري الايطالي».

واعتبرت الصحيفة أن هذه الصفقة ستشعل الصراع على البطولة، فيما اعتبرت «كورييري ديلا سيرا» أن «بإمكان ميلان الفوز بالدوري الإيطالي مع بونوتشي».

ويعتبر انتقال بونوتشي الذي قرر البقاء في ايطاليا وعدم اللعب في انجلترا اولى الصفقات الكبرى في الدوري الإيطالي لهذا الموسم، وكان بمنزلة المفاجأة أن يوافق يوفنتوس على التخلي عن خدمات لاعب من هذا الطراز.

وعزت صحيفة «كورييري ديلا سيرا» اسباب رحيل بونوتشي عن فريق «السيدة العجوز» الى توتر في العلاقة مع المدرب ماسيميليانو اليغري بعد نهائي دوري ابطال أوروبا الذي خسره النادي الإيطالي أمام ريال مدريد الإسباني 1-4 في اوائل يونيو. وبعدما اعتاد يوفنتوس تصدر العناوين في سوق الانتقالات خلال المواسم الأخيرة، كما فعل الموسم الماضي حين خطف خدمات الأرجنتيني غونزالو هيغواين من نابولي والبوسني ميراليم بيانيتش من روما، ناب ميلان عنه في بداية سوق الانتقالات الصيفية وأضعفه كثيرا بانتزاع خدمات بونوتشي.

وسيدافع بونوتشي عن ألوان ميلان بعد أن سبق له الدفاع عن الجار اللدود انتر الذي أحرز معه لقب الدوري موسم 2005-2006 بعد أن جرد يوفنتوس منه بسبب فضيحة التلاعب بالنتائج.

ويعتبر انتقال بونوتشي الى الروزونيري محاولة مهمة من الملاك الصينيين الجدد للنادي اللومباردي من أجل اعادة الحياة له بعد تقهقره في المواسم الأخيرة وفشله في احراز لقب الدوري منذ 2011 وغيابه عن المشاركة القارية في المواسم الثلاثة الأخيرة.

وينشط ميلان في سوق الانتقالات الصيفية، وضم حتى الآن لاعب الوسط التركي هاكان كالهانوغلو (باير ليفركوزن الالماني) والايطاليين الظهير الايمن اندريا كونتي (اتالانتا) وقلب الدفاع ماتيو موساكيو (فياريال الاسباني) ولاعب الوسط الدفاعي العاجي فرانك كيسي (اتالانتا) والمهاجم البرتغالي اندريه سيلفا (بورتو) والظهير الايسر السويسري-التشيلي ريكاردو رودريغيز (فولفسبورغ الالماني)، فضلا عن تمديد عقد حارسه الشاب جانلويجي دوناروما.

وتشير الصحف الايطالية ايضا الى ان قائد لاتسيو، الدولي الارجنتيني لوكاس بيليا، أصبح قريبا من التوقيع على كشوف ميلان.