تصدر البريطاني لويس هاميلتون سائق فريق مرسيدس امس التجربة الحرة الثالثة لسباق جائزة بريطانيا الكبرى والذي يقام اليوم الأحد ضمن منافسات بطولة العالم (الجائزة الكبرى) لسباقات سيارات فورمول1.

وهطلت الأمطار لتترك أثرها على منافسات التجربة الحرة الثالثة التي جرت على مضمار «سيلفرستون».

وقطع هاميلتون مسافة اللفة على المضمار البالغ طوله 5.981 كيلومترات في دقيقة واحدة و28.063 ثانية بفارق 0.03 ثانية عن منافسه الألماني سيباستيان فيتل سائق فريق فيراري. وحل فالتيري بوتاس السائق الآخر لفريق مرسيدس في المركز الثالث بالتجربة الثالثة رغم تصدره التجربتين الأولى والثانية الجمعة فيما احتل الفنلندي كيمي رايكونن سائق فيراري المركز الرابع في التجربة الثالثة. وتأثرت فعاليات التجربة في آخر 15 دقيقة بالأمطار الخفيفة التي هطلت على سيلفرستون.

ويتصدر فيتل الترتيب العام للبطولة حاليا بفارق 20 نقطة أمام هاميلتون

وبفارق 35 نقطة عن بوتاس قبل السباق الذي يشهد تأخير كل من بوتاس ودانيال ريتشاردو خمسة مراكز في الانطلاق عن المركز الذي يحتله كل منهما في التجربة الرسمية امس السبت وذلك عقابا لكليهما على تغيير صندوق السرعات في سيارته في غير الموعد المحدد لكليهما.