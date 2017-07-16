أحرزت الاسبانية غاربيني موغوروزا لقب بطولة ويمبلدون ثالث البطولات الأربع الكبرى في كرة التنس، بفوزها على الأميركية المخضرمة فينوس وليامس 7 ـ 5 و6 ـ 0.

وباتت موغوروزا المصنفة 14 أول اسبانية تحرز لقب البطولة منذ مواطنتها ومدربتها كونشيتا مارتينيز عام 1994. وحرمت اللاعبة البالغة من العمر 23 عاما منافستها التي تكبرها بـ 14 عاما من ان تصبح أكبر لاعبة تحرز لقب ويمبلدون وأكبر لاعبة تحرز لقب بطولة كبرى منذ بدء تطبيق نظام الاحتراف عام 1968، اضافة إلى حرمانها من إحراز لقبها السادس في البطولة الانجليزية.

وكانت فينوس (37 عاما) أكبر لاعبة تبلغ نهائي البطولة المقامة على ملاعب نادي عموم انجلترا العشبية، منذ مواطنتها من أصل تشيكوسلوفاكي مارتينا نافراتيلوفا عام 1994 (كانت تبلغ 37 عاما في حينها أيضا). والمفارقة ان نافراتيلوفا خسرت النهائي أمام مارتينيز، والتي كانت حتى اليوم الاسبانية الوحيدة المتوجة بويمبلدون.

وبهذا الفوز الذي تطلب 77 دقيقة فقط، حققت موغوروزا لقبها الثاني في البطولات الكبرى، بعد لقب بطولة فرنسا المفتوحة على ملاعب رولان غاروس الترابية عام 2016، عندما تفوقت في النهائي على سيرينا وليامس الشقيقة الصغرى لفينوس، بطلة ويمبلدون في العامين الأخيرين، والغائبة عن الملاعب بسبب الحمل.

ولم تحرز فينوس المصنفة 11 عالميا أي لقب في الدورات الكبرى منذ بطولة ويمبلدون عام 2008 عندما تغلبت على شقيقتها سيرينا.