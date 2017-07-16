بات السويسري روجيه فيدرر على موعد إضافي مع التاريخ عندما يواجه اليوم الكرواتي مارين سيليتش في نهائي بطولة ويمبلدون ثالث البطولات الأربع الكبرى في كرة التنس، سعيا إلى إحراز لقبه الثامن على ملاعب لندن العشبية والانفراد بالرقم القياسي.



ويمكن فيدرر في حال إحرازه لقب البطولة الانجليزية التي يخوض مباراتها النهائية للمرة الحادية عشرة تعزيز رقمه القياسي في عدد ألقاب البطولات الكبرى («غراند سلام») البالغ 18 حاليا، وتثبيت مكانته كأحد أعظم اللاعبين في التاريخ، ان لم يكن أعظمهم.



ويدخل السويسري المصنف ثالثا الملعب الرئيسي لنادي عموم انجلترا لمواجهة الكرواتي المصنف سابعا، وهو على عتبة اتمام عامه السادس والثلاثين ويقدم مستوى لا يعرف فيه معنى للتقدم بالسن، لاسيما على ملاعب البطولة الانجليزية الأحب الى قلبه، حيث لم يخسر بعد هذه السنة أي مجموعة.



ويسعى فيدرر الى إحراز لقب ويمبلدون للمرة الأولى منذ 2012، علما بأنه خسر مباراتين نهائيتين عامي 2014 و2015 أمام الصربي نوفاك ديوكوفيتش الذي خرج من ربع النهائي هذه السنة.



وبلغ السويسري النهائي بفوزه الجمعة في نصف النهائي على التشيكي توماس برديتش 7-6 (7-4)، 7-6 (7-4)، و6-4، ليلاقي سيليتش (28 عاما) الذي كان قد سبقه الى النهائي بفوزه على الاميركي سام كويري 6-7 (6-8)، 6-4، 7-6 (7-3)، و7-5.وسيكون فيدرر أكبر لاعب يخوض النهائي منذ الاسترالي كين روزويل عام 1974، عندما كان في التاسعة والثلاثين من العمر، وخسر أمام الاميركي جيمي كونورز.



ويتشارك فيدرر مع الاميركي بيت سامبراس في إحراز لقب ويمبلدون سبع مرات بعد اعتماد نظام الاحتراف عام 1968. ويضاف اليهما البريطاني وليام رنشو الذي أحرز سبعة ألقاب بين 1881 و1889 قبل بدء حقبة الاحتراف.



ويأتي بلوغ فيدرر النهائي بعد موسم أعاد فيه التذكير بالمستوى الذي كان يقدمه قبل أعوام، وأتاح له الهيمنة على البطولات الكبرى وصدارة التصنيف العالمي للاعبين المحترفين.



وشكل أداء السويسري هذا الموسم نوعا من المفاجأة، اذ انه توقف عن اللعب بعد خسارته نصف نهائي ويمبلدون 2016 أمام الكندي ميلوش راونيتش، لمعاناته من إصابة في الركبة، وعاد مع بداية موسم 2017.وقدم السويسري هذه السنة أداء تصعب مطابقته، وكان أكثر ثباتا من غيره من المصنفين البارزين. فهو أحرز لقب بطولة استراليا المفتوحة، أولى البطولات الأربع الكبرى، ودورتي انديان ويلز وميامي الاميركيتين للماسترز، ودورة هاله الالمانية على الملاعب العشبية.



وأخلد السويسري لفترة راحة طويلة، غاب خلالها عن كل الدورات المقامة على ملاعب ترابية، وأبرزها بطولة فرنسا المفتوحة.عقبة سيليتش وسيجد فيدرر نفسه في النهائي أمام عقبة أخيرة تتمثل بالكرواتي سيلتيش الذي يخوض النهائي الثاني له في البطولات الكبرى، علما بأنه أحرز لقب بطولة فلاشينغ ميدوز الأميركية عام 2014.



وخاض اللاعبان سبع مباريات حتى الآن، فاز فيدرر في ست منها، وخسر مرة واحدة في نصف نهائي فلاشينغ ميدوز 2014، عندما فاز سيليتش بثلاث مجموعات نظيفة، ويواصل مسيرته حتى اللقب.



كما التقى اللاعبان في ربع نهائي ويمبلدون 2016، في مباراة صعبة لم يحسمها فيدرر سوى في خمس مجموعات بعدما تقدم سيليتش بمجموعتين مقابل لا شيء، وأتيحت له ثلاث فرص لحسم المباراة في المجموعة الرابعة التي انتهت لصالح فيدرر 7-6 (11-9 في الشوط الحاسم).

نهائي فردي الرجال بالأرقامالسويسري روجيه فيدرر

فيما يأتي بعض الأرقام حول النهائي:

٭ ولد في 8 أغسطس 1981 في بازل.

٭ طوله 1.85 م، ويلعب باليد اليمنى.

٭ احترف في العام 1998.

٭ تصنيفه الحالي: خامس عالميا.

٭ أحرز 92 لقبا في فردي الرجال ضمن دورات كرة المضرب.

٭ أحرز 18 لقبا في البطولات الكبرى (رقم قياسي) موزعة:

٭ خمسة ألقاب في بطولة استراليا المفتوحة (2004، 2006، 2007، 2010، 2017)، وخسر نهائي 2009.

٭ لقب واحد في بطولة فرنسا على ملاعب رولان غاروس (2009)، وخسر النهائي أربع مرات (2006، 2007، 2008، و2011).

٭ سبعة ألقاب في ويمبلدون الانجليزية (2003، 2004، 2005، 2006، 2007، 2009، 2012)، وخسر النهائي ثلاث مرات (2008، 2014، 2015).

٭ خمسة ألقاب في بطولة الولايات المتحدة على ملاعب فلاشينغ ميدوز (2004، 2005، 2006، 2007، 2008)، وخسر النهائي مرتين (2009، 2015).

روجيه يترك «ذيل الحصان»

تحول السويسري روجيه فيدرر من شاب ذي شعر طويل سريع الغضب على أرض ملاعب كرة المضرب، الى لاعب متكامل وأيقونة للعبة في العصر الحديث وأحد أعظم لاعبيها تاريخيا. بعد 14 عاما على إحراز لقبه الكبير الأول، يقف السويسري الذي سيبلغ السادسة والثلاثين من العمر في الثامن من أغسطس المقبل، على عتبة إنجاز جديد، في حال إحرازه الأحد لقبه الثامن في بطولة ويمبلدون، ثالث البطولات الأربع الكبرى.

وقال «عام 2003 يبدو بعيدا جدا، بسبب ذيل الحصان (ربطة شعره الطويل)، اللحية، كل شيء يخطر في البال هذه المرة مختلفة». تغير الكثير منذ أحرز فيدرر أول لقب كبير، بتغلبه على الاسترالي مارك فيليبوسيس على الملعب الرئيسي في ويمبلدون عام 2003.

على أرض الملعب، حصد أكثر من 100 مليون دولار جراء 92 لقبا في دورات المضرب.



أما خارجه، فأصبح والدا لأربعة توائم من زوجته ميروسلافا («ميركا»)، لاعبة كرة المضرب السابقة التي تعرف اليها خلال أولمبياد مدينة سيدني الاسترالية عام 2000. الا ان مسيرة السويسري لم تكن دائما مستقرة.

الكرواتي مارين سيليتش

٭ ولد في 28 سبتمبر 1988 في ميديغوريه.

٭ طوله 1.98 م، ويلعب باليد اليمنى.

٭ تصنيفه الحالي: سادس عالميا.

٭ أحرز 17 لقبا في فردي الرجال ضمن دورات كرة المضرب.

٭ أحرز لقبا وحيدا في البطولات الكبرى: فلاشينغ ميدوز (2014).

٭ الطريق الى النهائي- فيدرر المصنف ثالثا في البطولة: فاز في الدور الاول على الاوكراني ألكسندر دوغوبولوف 6-3 و3-صفر وبالانسحاب، وفي الدور الثاني على الصربي دوزان لايوفيتش 7-6 (7-0) و6-3 و6-2، وفي الدور الثالث على الالماني ميشا زفيريف 7-6 (7-3) و6-4 و6-4، وفي الدور الرابع على البلغاري غريغور ديميتروف 6-4 و6-2 و6-4، وفي ربع النهائي على الكندي ميلوش راونيتش 6-4 و6-2 و7-6 (7-4)، وفي نصف النهائي على التشيكي توماس برديتش 7-6 (7-4) و7-6 (7-4) و6-4.



سيليتش المصنف سابعا في البطولة: فاز في الدور الاول على الالماني فيليب كولشرايبر 6-4 و6-2 و6-3، وفي الدور الثاني على الالماني فلوريان ماير 7-6 (7-2) و6-4 و7-5، وفي الدور الثالث على الاميركي ستيف جونسون 6-4 و7-6 (7-3) و6-4، وفي الدور الرابع على الاسباني روبرتو باوتيستا اغوت 6-2 و6-2 و6-2، وفي الدور ربع النهائي على جيل مولر من لوكسومبورغ 3-6 و7-6 (7-5) و7-5 و5-7 و6-1.

المواجهات المباشرة

٭ 1/6 لفيدرر - 2016 في ربع نهائي ويمبلدون: فاز فيدرر بخمس مجموعات.

٭ 2014 في نصف نهائي فلاشينغ ميدوز: فاز سيليتش بثلاث مجموعات.

٭ 2014 في دور الـ 16 لدورة كندا للماسترز: فاز فيدرر في ثلاث مجموعات.

٭ 2012 في ربع نهائي دورة شنغهاي الصينية للماسترز: فاز فيددر في مجموعتين.

٭ 2011 في دور الـ 32 لبطولة فلاشينغ ميدوز: فاز فيدرر في أربع مجموعات.

٭ 2011 في دور الـ 16 لدورة مونتي كارلو للماسترز: فاز فيدرر في مجموعتين.

٭ 2008 في دور الـ 16 لدورة باريس للماسترز: فاز فيدرر في مجموعتين.