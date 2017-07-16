أعلن نادي تشلسي الإنجليزي عن تعاقد مع اللاعب الدولي الفرنسي تيموي باكايوكو لاعب نادي موناكو الفرنسي لمدة 5 مواسم مقبلة.

وقال البلوز في بيان عبر موقعه الرسمي: «تيموي باكايوكو هو لاعبنا بعد إكمال انتقاله من بطل الليغ 1، إنه لاعب سريع وطويل القامة، وكان له دور فعال مع فريقه الموسم الماضي وسيرتدي الرقم 14».

وقال باكايوكو: «أنا سعيد جدا أن أكون هنا، وأنضم لهذا الفريق العظيم، لقد كبرت على مشاهدة تشلسي، التوقيع كان طبيعيا بالنسبة لي، لأنني كبرت على حب هذا الفريق».

وأضاف: أنا أتطلع الآن للتطور تحت قيادة المدرب الرائع كونتي.