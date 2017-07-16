أعلن نادي مان سيتي الإنجليزي تعاقده مع لاعب برازيلي شاب من نادي فاسكو دي غاما، حيث يبلغ من العمر 19 عاما فقط وبعقد يستمر لخمس سنوات مقبلة.

وأكد السيتي تعاقده مع لاعب الوسط دوغلاس لويز مقابل 10.7 ملايين يورو.

ومن المتوقع أن ينتقل لويز بنظام الإعارة لنادي جيرونا الإسباني الصاعد حديثا لدوري الدرجة الأولى في إسبانيا، خاصة أن جيرونا بات مملوكا لنفس الشركة التي تملك مان سيتي.

وأصبح لويز رابع صفقات السيتيزينس هذا الصيف، بعد التعاقد سابقا مع برناردو سيلفا والحارس إيدرسون إلى جانب انضمام كايل ووكر من فريق توتنهام.