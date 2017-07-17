بلغت الولايات المتحدة ربع نهائي مسابقة الكأس الذهبية 2017 الخاصة بمنطقة الكونكاكاف بفوزها على نيكاراغوا 3-0 وتصدرها المجموعة الثانية.

وسجل للمنتخب الأميركي الذي أضاع ركلتي جزاء في المباراة، اللاعبون جو كورونا وكيلين رو ومات ميازغا.

ودخل المنتخب المباراة وهو في حاجة الى الفوز بفارق ثلاثة أهداف لاقتناص صدارة المجموعة، وذلك في أعقاب فوز بنما على المارتينيك 3-0 في المباراة الأولى.

وبدا ان المنتخب الأميركي في طريقه الى التأهل كثاني المجموعة، اذ احتاج للانتظار حتى الدقيقة 88 ليسجل الهدف الثالث عن طريق ميازغا مدافع نادي تشلسي، ليتفادى منتخب بلاده بذلك لقاء كوستاريكا القوية في الدور ربع النهائي.

وأنهت الولايات المتحدة منافسات الدور الأول برصيد سبع نقاط، مثلها مثل بنما، الا ان الأخيرة حلت ثانية بفارق الأهداف.

وفازت بنما في منافسات الجولة الاخيرة من المجموعة الثانية فجر الأحد على المارتينيك بنتيجة 3-0، بأهداف لكل من ميخائيل موريو (44) وأبدييل أرويو (60) وغابريال توريس (67).

وضمنت الولايات المتحدة وبنما تأهلهما الى ربع النهائي عن هذه المجموعة، لتنضما الى كوستاريكا وكندا المتأهلتين من المجموعة الأولى، اضافة الى هندوراس كأحد صاحبي أفضل مركز ثالث.

وتتبقى منافسات المرحلة الأخيرة من الدور الأول للمجموعة الثالثة التي تضم المكسيك وجامايكا والسلفادور وكوراساو. وتتصدر المكسيك المجموعة برصيد أربع نقاط، بفارق الأهداف عن جامايكا، بينما تحتل السلفادور المركز الثالث برصيد ثلاث نقاط.