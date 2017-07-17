بداية جيدة لـ «المان» في مبارياته التحضيرية

أحبط أرسين فينغر المدير الفني لأرسنال الإنجليزي آمال عدة أندية ترغب في التعاقد مع أحد مهاجمي الفريق اللندني خلال فترة الانتقالات الصيفية.

ونقلت صحيفة (ليكيب) الفرنسية تصريحات فينغر عقب فوز الغانرز على ويسترن سيدني واريورز الأسترالي 3-1 وديا: «أكدت أكثر من مرة رغبتي في استمرار أوليفيه جيرو مع الفريق، ولم أغير وجهة نظري في هذا الأمر».

وأشارت الصحيفة الفرنسية إلى أن إصرار فينغر على عدم التفريط في جيرو، أغلق الباب أمام 4 أندية ترغب في التعاقد مع اللاعب هي أولمبيك مارسيليا، إيفرتون، وست هام يونايتد، وبوروسيا دورتموند الألماني.

ولفتت إلى أن مستقبل أوليفيه جيرو مع الجانرز بات على المحك، بعد تعاقد أرسنال مع ألكسندر لاكازيتي مهاجم أولمبيك ليون، في الصفقة الأغلى في تاريخ النادي اللندني.

من جهة أخرى، رغم أن روميلو لوكاكو لاعب مان يونايتد الجديد لم يتمكن من هز الشباك في مباراته الأولى مع فريقه والتي انتهت بالفوز 5 ـ 2 على جالاكسي الأميركي، إلا أنه قدم أداء متميزا طوال المباراة.

وعن لاعبه الجديد، القادم من إيفرتون قال جوزيه مورينيو مدرب يونايتد للصحافيين بعد المباراة: «هو لاعب يجيد الأداء الجماعي وغير أناني وغير مهووس بالتهديف».

وفي المباراة التي أقيمت في لوس أنجيليس أيضا منح مورينيو مدافعه السويدي الجديد فيكتور ليندلوف، فرصة الظهور الأول مع الفريق، في الشوط الثاني. وسيطر «المان» الذي تلقى تشجيعا هائلا من الجمهور سريعا على المباراة، وتقدم مبكرا بينما فضل الفريق المضيف إراحة عدد من لاعبيه الأساسيين بسبب استمرار الموسم المحلي.

وحسمت المباراة تقريبا، بعد أن أحرز ماركوس راشفورد هدفين للفريق الضيف في أول 20 دقيقة، قبل أن يضيف مروان فيلايني، مخيتاريان ومارسيال بقية الأهداف.

واستبعد «المو» أي مسعى لإعادة مواطنه كريستيانو رونالدو نجم ريال مدريد الى ناديه الانجليزي السابق.

وشدد مورينيو على ان إعادة ضم الدون الذي يتردد انه راغب في الرحيل عن النادي الملكي الاسباني، غير واردة. وقال مورينيو: لن أضيع وقتي في التفكير بلاعبين «يعتبر ضمهم» مهمة مستحيلة.