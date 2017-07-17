أعلنت شركة الاتصالات الكويتية VIVA، مشغل الاتصالات الأسرع نموا في الكويت، عن توجه 11 لاعبا إلى مدينة مانشستر البريطانية للإلحتاق بأكاديمية VIVA مانشستر يونايتد لكرة القدم، في الفترة من 15 حتى 23 يوليو 2017.

وقد تم اختيار الفائزين الـ 11 من بين أكثر من 300 لاعب شاركوا في الاختبارات التأهيلية لأكاديمية VIVA مانشستر يونايتد التي أقيمت في شهر أبريل الماضي، وسيشارك جميع اللاعبين الذين تم اختيارهم بمعسكر تدريبي يقام على مدار أسبوع كامل يتولى الإشراف عليه أفضل المدربين في أكاديمية VIVA مانشستر يونايتد، وسيرافق اللاعبين في رحلتهم مدربون ومشرفون إلى جانب مسؤولين في شركة الاتصالات الكويتية VIVA حرصا على سلامة اللاعبين وحسن رعايتهم خلال فترة التدريب.

وبهذه المناسبة، قال مدير إدارة اتصالات الشركات في VIVA عبدالرزاق العيسى «نتطلع في VIVA إلى رحلة رياضية مع هذه المجموعة المميزة من اللاعبين الشباب، الذين أظهروا إمكانات كبيرة وحرصوا على التعلم والارتقاء وكسب المهارات في لعبة كرة القدم»، وأضاف «برنامج أكاديمية VIVA مانشستر يونايتد لكرة القدم هو إحدى المبادرات العديدة التي نسعى من خلالها إلى دعم الشباب الكويتي في المجال الرياضي وصقل ومواهبهم ومنحهم الفرصة للتعلم والتواصل مع مدربين دوليين، لكسب الخبرة الضرورية التي تؤهلهم لبلوغ أهدافهم وطموحاتهم».

وقد تولى اختيار الفائزين لجنة تحكيم مشتركة ضمت مدربين من أكاديمية مانشستر يونايتد الدولية لكرة القدم.

وتم تقييم اللاعبين بناء على قدراتهم ومهاراتهم في لعب كرة القدم فضلا عن مستوى لياقتهم البدنية ومدى انضباطهم وسلوكهم العام داخل الملعب وخارجه، إضافة إلى مهارات التواصل بين اللاعبين.

وسيركز برنامج التدريب على جوانب فنية عديدة مثل المراوغة، وتمرير الكرة، والالتفاف، والتسديد، فضلا عن صقل مهارات اللاعبين الشباب في نواح أخرى مثل فهم التحركات التكتيكية إلى جانب تنمية قدراتهم العقلية والجسدية والاجتماعية.