رفض الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، اليوم الإثنين، الطعن المقدم من نادي بشيكطاش التركي بشأن رفع عقوبة الإيقاف المفروضة عليه.



ووفقًا لبيان منشور عبر موقع يويفا على الإنترنت "اجتمعت اللجنة التحكيمية للاتحاد الأوروبي في 13 يوليو/ تموز الجاري، وناقشت طعن بشيكطاش بشأن منعه من المشاركات الأوروبية لمدة عام وغرامة 100 ألف يورو لو تكررت أحداث العنف خلال العامين المقبلين".



وأضاف "الأحداث التي تسببت في العقوبة، وقعت خلال مباراة الفريق التركي مع ليون الفرنسي في 13 إبريل/ نيسان الماضي خلال مباراة ذهاب دور ربع النهائي ليوروبا ليغ".



وفرض الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) في إبريل/ نيسان الماضي عقوبة منع المشاركة في البطولات القارية لمدة عام واحد على فريقي بشيكطاش التركي وليون الفرنسي، مع إيقاف التنفيذ لمدة عامين.



قرار يويفا جاء بعد أحداث شغب وقعت بين الفريقين في استاد "بارك أولمبيك" بمدينة ليون الفرنسية، قبل مباراة ليون وبشيكطاش في ذهاب دور ربع نهائي الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ"، وتسببت في تأخير انطلاقها لمدة 45 دقيقة.



وتأخر موعد انطلاق المباراة لمدة 45 دقيقة لإصابة عدد من مشجعي بشيكطاش جراء تدخل الشرطة الفرنسية معهم بشكل عنيف، قبل انطلاق اللقاء بعدما تبادلوا رمي المقذوفات مع جمهور ليون.



واضطرت الشرطة الفرنسية وقتها للتدخل عبر إطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع لإنهاء الاشتباكات بين جماهير الفريقين