أكد الرئيس التنفيذي لبايرن ميونيخ كارل هاينتس رومينيغه أن بطل الدوري الألماني لم يعد مهتما بضم الجناح الدولي التشيلي اليكسيس سانشيز من أرسنال.

وعدل بايرن عن فكرة ضم النجم التشيلي بعدما حصل مدربه الإيطالي كارلو انشيلوتي على مبتغاه بضم لاعب الوسط الكولومبي خاميس رودريغيز بالاعارة لعامين من ناديه ريال مدريد.

وقال رومينيغه لمجلة «كيكر» الألمانية «لم تعد لنا علاقة بموضوع سانشيز واتفقنا مع مدربنا على أننا لا نريد إضافة أي لاعب جديد في خط المقدمة.

وذكرت وسائل الإعلام في الآونة الأخيرة أن البافاري يزاحم مان سيتي على خدمات سانشيز (28 عاما) الذي يتبقى له عام من عقده مع أرسنال، وهو يماطل في تمديد ارتباطه بالنادي اللندني.

وأشارت وسائل اعلام الى ان الغانرز قد يتخلى عن أفضل هداف في تاريخ المنتخب التشيلي مقابل 90 مليون يورو، الا أن المدرب الفرنسي لفريق «المدفعجية» أرسين فينغر أكد الأسبوع الماضي بقاء سانشيس، مضيفا ان اللاعبين مرتبطون بعقود ونتوقع أن يحترموها.