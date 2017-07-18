تخلى نادي طوكيو فردي الياباني عن سعيه لضم القائد السابق لنادي روما الايطالي فرانشيسكو توتي بسبب عدم رغبة زوجة الأخير في الانتقال الى الشرق الأقصى، بحسبما كشفت وسائل الإعلام اليابانية.

ونقلت صحيفة «نيكان سبورتس» عن رئيس النادي الياباني هيدياكي هانيو قوله «في النهاية لم يتمكن توتي من الحصول على موافقة زوجته، ولسوء الحظ ليس أمامنا سوى خيار الانسحاب من المفاوضات»، مضيفا «كنت مستعداً للسفر الى ايطاليا».

وأشارت الصحيفة الى أن زوجة توتي، ايلاري بلازي، لعبت دورا مؤثرا جدا في انهاء مسعى النادي الياباني بالحصول على خدمات صانع الألعاب البالغ 40 عاما، فيما أكد هانيو «اردت حقا أن أرى توتي بقميص فردي. لو حصل ذلك، لكان الأمر مثيراً للغاية لكن الأمر انتهى حتى قبل الجلوس على الطاولة» للتفاوض.

وارتبط اسم توتي الذي رحل في نهاية الموسم الماضي عن روما بعد مسيرة 25 عاماً، بانتقال محتمل الى الدوري الأميركي للدفاع عن ألوان ميامي أف سي الذي يشرف عليه زميله السابق في المنتخب الإيطالي أليساندرو نستا.

ويبقى الاعتزال من الخيارات الواردة بالنسبة الى توتي الذي بدأ مشواره الكروي مع روما حين كان في السادسة عشرة من عمره عام 1993.