سندرس مسألة وجود مراكز بها وفرة من اللاعبين وأخرى تعاني

من النقص

أعرب ارنستو فالفيردي، المدير الفني الجديد لنادي برشلونة الاسباني، عن سعادته بفريقه، مشيرا في الوقت نفسه إلى أنه لا يستبعد انضمام لاعبين جدد.

وقال فالفيردي امس في أول مؤتمر صحافي له في برشلونة «أنا سعيد للغاية بالوضع الحالي وبالطريقة التي تسير بها الأمور، أرى الفريق سعيدا، الأمر يتعلق الآن بالانطلاق في العمل وبالحصول على لياقة بدنية جيدة، علينا تحديد بعض الأشياء، أنا مسرور للغاية».

وأكد مدرب برشلونة أنه يعمل مع فريق كبير وأنه سعيد بوجود اللاعبين الحاليين.

وأضاف: «سندرس مسألة وجود مراكز بها وفرة من اللاعبين وأخرى تعاني من النقص، علينا أن نثمن ما لدينا هنا، في الحقيقة هم لاعبون جيدون للغاية».

ونفى فالفيردي أنه ينوي تغيير الفلسفة التي يتبعها برشلونة منذ سنوات، واستطرد قائلا: «بدأنا العمل منذ فترة قصيرة ولكن اكتشفنا بعض المشكلات، نحن مجبرون على الاستحواذ على الكرة واللعب بشكل هجومي، الطابع المميز لبرشلونة سيكون حاضرا».

ولم يكشف المدرب المولود في إقليم الباسك الاسباني عن طريقة لعبه مع فريقه الجديد، إلا أنه من الواضح أنه لن يغير أي شيء يتعلق بالثلاثي (ميسي ولويس سواريز ونيمار) أو (إم إس إن)، الذين يمثلون القوة الهجومية الضاربة لبرشلونة.

وأوضح فالفيردي قائلا: «سنعمل بشكل طبيعي وسنتابع تقلب الظروف خلال الموسم، ندرك أهميتهم الكبيرة وقدرتهم على بث الرعب في نفوس المنافسين، كل شيء جديد بالنسبة لي، يتعين علي أن أتعرف عليهم جيدا والتأقلم على طريقة أدائهم».

وأشاد فالفيردي بالنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، وقال «انه لاعب فريد ودوره في المستقبل سيكون هو نفس دوره في الماضي».

وتابع: «يمكنه اللعب في أي مركز وبشكل جيد، سيكون مؤثرا بشكل إيجابي بالنسبة لنا، إنه دائما ما ينهي الهجمات في مناطق مؤثرة، وجود ميسي بجانبي يمنحني شعورا بالارتياح، عندما تكون منافسا له سينقصك دائما اللاعبين اللازمين لإيقافه».

وأشار فالفيردي إلى إمكانية ضم لاعبين جددا لصفوف برشلونة ولكنه أشاد في الوقت نفسه باللاعبين الحاليين في الفريق، وأضاف قائلا: «الصفقات الأفضل هي الموجودة بالفعل في فريقي، هذا هو ما أنظر إليه بعين التقدير، إنهم الأفضل، النادي يراقب سوق الانتقالات، من الصعب تحسين ما لدينا هنا».

واختتم المدرب الاسباني قائلا: «فكرتي هي العمل مع اللاعبين الموجودين حاليا، النادي سيتولى مسؤولية المفاوضات، ولكن الحصول على فريق أفضل هو أمر معقد للغاية».