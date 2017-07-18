ما زال تنقصه الميدالية الغالية في أولمبياد طوكيو 2020

كالساعة السويسرية الدقيقة، يبدو نجم كرة المضرب روجيه فيدرر. يختار دوراته بعناية، وفترات الراحة بدقة أكبر. في الخامسة والثلاثين، أحرز لقبا ثامنا قياسيا في بطولة ويمبلدون الانجليزية، ثالثة البطولات الأربع الكبرى في كرة المضرب، ولا يظهر أي نية لاعتزال قريب.على مدى 14 عاما، منذ لقبه الكبير الأول في ويمبلدون 2003، تحول فيدرر الذي يتم عامه السادس والثلاثين في الثامن من أغسطس المقبل، الى أحد أبرز الأسماء في تاريخ كرة المضرب: 19 لقبا (رقم قياسي) في البطولات الكبرى، أكبر لاعب يحرز لقب ويمبلدون والأول منذ عقود يحقق ذلك دون خسارة أي مجموعة.

إضافة الى كل هذه الأرقام والانجازات، يثير فيدرر حيرة متابعيه بقدرته على مواصلة تقديم هذا المستوى بعد هذه المسيرة الطويلة.

الأولمبياد ومشاركته

هل يمكن تخيل وجود «المعلم» فيدرر في دورة الالعاب الأولمبية في طوكيو 2020، والتي لا تزال ذهبيتها غائبة عن سجله في الفردي؟طرح السؤال على النجم السويسري على هامش ويمبلدون، فأجاب بهدوء «لم أتخذ بعد القرار بشأن الالعاب الاولمبية»، علما أنه سيكون قد بلغ حينها التاسعة والثلاثين.في تصريح آخر، ترك فيدرر المجال مفتوحا أيضا على احتمال مواصلته اللعب حتى بعد هذه السن.

فردا على سؤال عن احتمال بقائه على أرض الملعب حتى الأربعين، أجاب «ممكن، اذا سمحت صحتي وكان كل شيء على ما يرام».

2018 للدفاع

سيعود فيدرر في 2018 الى ويمبلدون للدفاع عن لقبه، اذ أكد ان «هذه البطولة تساعدني على الاستمرار لاطول فترة ممكنة»، علما انه ملتزم حتى 2019 باللعب في دورة بازل (500 نقطة)، مسقط رأسه.وخلال البطولة الانجليزية التي بات متخصصا فيها، أكد فيدرر ان «للصحة أهمية خاصة في خياراتي. سأبقى حذرا جدا فيما يخص عدد المباريات التي سأخوضها، وكذلك لياقتي البدنية».

ليست العودة الأولى

هذه «العودة» السويسرية الى الأداء الرفيع ليست الأولى.ففي ظل الصعود القوي للصربي نوفاك ديوكوفيتش عام 2011، بدأت التقارير تتحدث عن أفول نجم فيدرر وشعوره بالإحباط وعدم القدرة على منافسة «القوي الجديد» في ساحة كرة المضرب.

الا ان السويسري عاد في السنة التالية، وحصد لقبا سابعا في ويمبلدون، واستعاد صدارة التصنيف العالمي للاعبين المحترفين.

2013 الأسوأ

كان عام 2013 من الأسوأ في مسيرته: خرج من الدور الثاني في ويمبلدون، ولم يحرز سوى لقب وحيد في دورة هاله الالمانية. عاد بقوة بعد ذلك مجددا، وخاض النهائي مرتين في ويمبلدون (2014 و2015) ليخسر أمام ديوكوفيتش، ونهائي فلاشينغ ميدوز الأميركية عام 2015 حيث خسر مرة جديدة أمام الصربي.

هذه السنة، أحرز فيدرر بطولتين من البطولات الثلاث الكبرى التي أقيمت حتى الآن، في إنجاز لم يحققه منذ عام 2009، علما أن سجله في المباريات هذه السنة هو 31 فوزا مقابل خسارتين فقط.في ظل أدائه وتراجع ديوكوفيتش والمصنف أول عالميا البريطاني أندي موراي، يبدو فيدرر الأقرب للتتويج مجددا في بطولة فلاشينغ ميدوز التي سبق له إحراز لقبها خمس مرات، آخرها في 2008.

وألمح السويسري الى احتمال ان يرتاح مجددا استعدادا لهذه البطولة المقرر انطلاقها في 28 أغسطس المقبل، وربما الغياب عن دورة مونتريال الكندية للماسترز، والاكتفاء بدورة سينسيناتي للماسترز.

قراره عائلي

ويشير فيدرر الى ان أي قرار بهذا الشأن سيتخذه مع فريقه وعائلته.

وقال «طرحت عليهم السؤال بشكل صريح، للجميع في فريقي، اذا كنت ما زلت قادرا على الفوز في بطولات كبرى. مبدئيا كانت الاجابة نفسها منهم دائما: اذا اعتقدت انك بصحة سليمة 100%، ومستعد بشكل جيد ومتلهف للعب، فإذن كل شيء ممكن».وأضاف «هذا ما حصل، وكانوا على حق (...) لذلك اعتقد ان الراحة العام الماضي كانت ضرورية لإعادة التقييم والعودة بدنيا مائة بالمائة».كان مفتاح نجاح فيدرر هذه السنة الملاءمة بين مستواه البدني ومشاركته على أرض الملعب، للحفاظ على توازن يتيح له تقديم الأداء الأفضل في المحطات الأساسية.ويبدو ان هذا الأسلوب سيكون هو المعتمد في الفترة المقبلة من قبل السويسري الذي قال على هامش ويمبلدون «لدي انطباع بأنني أعمل نصف دوام، ولا أعتقد ان هذا أمر غير سيئ».إسباني بطل الشباب توج اللاعب الإسباني اليخاندرو فوكينا بلقب الشباب بعد فوزه على الارجنتيني اكسل جيرر.

روجيه يتأهل إلى البطولة الختامية للموسم

أعلنت الرابطة العالمية للاعبي التنس المحترفين تأهل اللاعب السويسري روجيه فيدرر للبطولة الختامية لموسم بطولات التنس بالعاصمة البريطانية لندن والمقرر إقامتها في نوفمبر المقبل.

ويعتبر فيدرر ثاني اللاعبين المتأهلين للبطولة الختامية بعد الاسباني رافايل نادال.

وتضم البطولة الختامية لموسم بطولات التنس اللاعبين الثمانية الأفضل في الموسم، وتلعب منذ العام 2009 على ملعب «أو 2» في لندن، وستقام هذه السنة في الفترة ما بين يومي 12 و19 نوفمبر المقبل.

.. وترتيب العشر الأوليات

1- التشيكية كارولينا بليسكوفا 6855 نقطة

2- الرومانية سيمونا هاليب 6670

3- الالمانية أنجيليك كيربر 5975

4 - البريطانية جوهانا كونتا 5110

5- الاسبانية غاربيني موغوروتسا 4990

6- الاوكرانية إيلينا سفيتولينا 4935

7- الدنماركية كارولين فوزنياكي 4780

8- الروسية سفتلانا كوزنتسوفا 4500

9- الاميركية فينوس وليامس 4461

10- الپولندية أنييسكا رادفانسكا 3985