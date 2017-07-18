أكملت المكسيك وجامايكا والسلفادور عقد المنتخبات المتأهلة الى الدور ربع النهائي من مسابقة الكأس الذهبية 2017 لكرة القدم الخاصة بمنطقة الكونكاكاف (أميركا الشمالية والوسطى والبحر الكاريبي).

في الجولة الثالثة الأخيرة من منافسات المجموعة الثالثة في سان انتونيو، فازت المكسيك حاملة اللقب على كوراساو التي تشارك لأول مرة 2-0، في حين تعادلت جامايكا مع السلفادور 1-1.

ورفعت المكسيك رصيدها الى 7 نقاط مقابل 5 لجامايكا و4 للسلفادور، وبقيت كوراساو من دون نقاط.

ولحقت المنتخبات الثلاثة بكوستاريكا وكندا وهندوراس (المجموعة الأولى) والولايات المتحدة وبنما (الثانية)، في حين انتهى مشوار غويانا الفرنسية ومارتينيك ونيكاراغوا اضافة الى كوراساو في الدور الأول.

ويقضي نظام البطولة بتأهل اول وثاني كل من المجموعات الثلاث مع صاحبي افضل مركز ثالث الى دور الثمانية.

وتلتقي المكسيك مع هندوراس في دور الثمانية الخميس المقبل في مدينة فونيكس بولاية أريزونا الأميركية، وهي المدينة نفسها التي ستستضيف مباراة كندا مع جامايكا بالدور نفسه.

وستقام المباراتان المتبقيتان في دور الثمانية للكأس الذهبية فجر الأربعاء في مدينة فيلادلفيا بولاية بنسلفانيا، عندما تلتقي كوستاريكا مع بنما، وتواجه أميركا منتخب السلفادور.