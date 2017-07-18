٭ روما يتعاقد مع الموهبة التركية جنكيز أوندر لمدة 5 مواسم مقابل 13 مليون يورو.
٭ روميرو يوقع عقداً جديداً لـ 4 سنوات مع مان يونايتد.
٭ مان يونايتد يخطط للتعاقد مع الظهير الايسر لتوتنهام داني روز.
٭ فيلامينغو يتعاقد رسميا مع دييغو ألفيس حارس مرمى فالنسيا.
٭ لوكاس ليفا لاعب ليفربول يصل لروما للتعاقد رسميا مع لاتسيو.
٭ تشلسي يعير فان جينكل لإيندهوفن لمدة موسم.
٭ ميلان يرفض بيع نجمه الاسباني سوسو.
٭ تشلسي يقرر عدم رحيل لاعبه لويكي ريمي.
٭ إيفرتون يقدم 35 مليون يورو لشراء والكوت.
٭ جو هارت على بعد خطوة من الانضمام لوست هام.
٭ أرسنال قرر الحفاظ على لاعب وسطه جاك ويلشير.
٭ روما قريب من حسم صفقة التعاقد مع هداف ساسوولو ديفريل ونجم ليستر سيتي رياض محرز.
٭ برشلونة يعرض 65 مليون يورو+ راكيتيتش للحصول على فيراتي.
٭ لاتسيو يريد التعاقد مع باساليتش نجم وسط تشلسي.
٭ يوفنتوس يسعى لضم إيمري كان نجم وسط ليفربول.
٭ توتنهام مصمم على التعاقد مع روس باركلي نجم ايفرتون.
٭ مان سيتي يقترب كثيرا من حسم صفقة ميندي ظهير أيسر موناكو.
٭ برشلونة قريب من التعاقد مع ييري مينا مدافع منتخب كولومبيا.
٭ يوفنتوس يفكر في التعاقد مع جاراي مدافع فالنسيا.
٭ مان يونايتد يرغب في مبادلة دى خيا بتوني كروس.
٭ اليونايتد يقترب من تجديد عقد لاعبه الإسباني أندير هيريرا لمدة 4 سنوات.
٭ الانتر قريب من صفقة كيتا بالدي بعقد يمتد لـ 5 سنوات وراتب سنوي 3 مليون يورو.
٭ تشلسي يرغب في التعاقد مع قناص مان سيتي سيرخيو أغويرو.