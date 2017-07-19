موعد مباراة بايرن ميونخ وارسنال، يلتقي اليوم نادي بايرن ميونخ مع نظيره آرسنال الإنجليزي في افتتاحية مباريات الفريقين ضمن الكأس الدولية.

وفي تاريخ المواجهات السابقة بين الفريقين منذ سنة 2000 تمكن البافاري من تحقيق الانتصار في سبع مباريات في حين حقق المدفعجية الفوز في ثلاثة لقاءات وانتهت ثلاث مباريات أخرى بالتعادل بينهما.

وترجع آخر مواجهة بين الطرفين إلى يوم 7 مارس من هذا العام ضمن إياب دور 16 من دوري أبطال أوروبا والذي انتهى لصالح البافاري بخماسية كاملة مقابل هدف وحيد على ملعب ستاد الإمارات وهي نفس نتيجة لقاء الذهاب الذي شهد تألق كل من روبرت ليفاندوفسكي واريين روبن ودوغلاس كوستا.