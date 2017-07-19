رفض فرانشيسكو توتي ارتداء قميص آخر غير قميص روما وأعلن اعتزاله اللعب رسميا والدخول في مجال الإدارة برفقة المدير الرياضي الجديد لروما مونوتشي.
الاسطورة توتي الذي خاض طوال مسيرته الكروية مع الذئاب 785 مباراة وسجل 307 أهداف وصنع 196 هدفا سيكون مديرا للنادي. وحقق الإمبراطور خمسة ألقاب وحقق الوصافة في 17 بطولة ومع المنتخب الإيطالي حقق كأس العالم 2006 وخاض مع «الآزروي» 58 مباراة وسجل تسعة أهداف وصنع 24 هدفا.
توتي هو الهداف التاريخي لروما بكل المسابقات وهو الهداف التاريخي لديربي العاصمة الإيطالية ضد لاتسيو بـ 11 هدفا.