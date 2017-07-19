أعلن العملاق الكتالوني برشلونة وصيف بطل الدوري الإسباني انه حقق «مداخيل قياسية» بقيمة 708 ملايين يورو ما مكنه من تحقيق ارباح بعد الضرائب بقيمة 18 مليون يورو.

واعرب النادي الكتالوني ايضا عن سعادته بتخطي حصيلته المالية للإيرادت المتوقعة بقيمة 13 مليون يورو وذلك عقب اقفال الحسابات التي صادق عليها مجلس الادارة.

كما رحب النادي الذي تبلغ نسبة رواتبه 66% من نفقاته، بخفيض 24.5 مليون يورو من ديونه التي تبقى قيمتها مرتفعة بقيمة 247 مليون يورو.

وأعرب النادي عن رغبته في بلوغ حاجز مليار يورو في مداخيله عام 2021.

وخسر برشلونة لقب الدوري الإسباني في الموسم الماضي حيث حل ثانيا خلف غريمه التقليدي ريال مدريد، وخرج من الدور ربع النهائي لمسابقة دوري ابطال اوروبا على يد يوفنتوس الايطالي الذي خسر النهائي امام النادي الملكي.

واكتفى البارسا بلقب واحد كان في مسابقة الكأس المحلية.

البلوغرانا و«كوبي سينغا»

أعلن البلوغرانا عن راع رسمي جديد له في دولة إندونيسيا وهو العلامة التجارية للقهوة في البلد الآسيوية وتدعى «كوبي سينغا».

وقالت صحيفة موندو ديبورتيفو الكتالونية إن العقد الرسمي سيكون حتى عام 2019 ليكون راعيا إقليميا للنادي والذي سينظم بعض التجمعات التي ستشهد تواجد بعضا من أساطير النادي.

«كوبي سينغا» هو ثاني أكبر منتج للقهوة في إندونيسيا ولديه مكتب في سورابايا وسيكون تحديا كبيرا أن يصبح الأول في مجاله هناك في بلاده.

وقيم مانيل أريو نائب رئيس النادي التعاقد مع الشركة الإندونيسية وأشار: اعتقد أن ذلك التعاقد مهم بالنسبة للفريق وسيفيدنا في التواصل مع 26 مليون نسمة متواجدين في البلد الآسيوي.