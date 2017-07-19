افتتح المهاجم الدولي البلجيكي روميلو لوكاكو غلته التهديفية مع فريقه الجديد مان يونايتد وقاده الى الفوز على سولت لايك سيتي الاميركي 2-1 في مباراة ودية في كرة القدم استعدادا للموسم الجديد.

وسجل لوكاكو هدف الفوز في الدقيقة 38 بعدما صنع الهدف الاول للدولي الارميني هنريخ مخيتاريان في الدقيقة 29.

وكان الفريق الاميركي سباقا الى التهديف في الدقيقة 23 عبر سيلفا.

وأكمل «المان» المباراة بعشرة لاعبين اثر طرد مدافعه الدولي الاكوادوري انطونيو فالنسيا في الدقيقة 68.

وقال مدرب اليونايتد البرتغالي جوزيه مورينيو: «ببساطة، هذا جيد بالنسبة اليه، وليس له اي اهمية بالنسبة لي»، مشيرا الى انه اصبح «احد افضل الهدافين في العالم».

وأضاف مورينيو الذي سبق للوكاكو اللعب بشرافه عندما كانا معا في تشلسي: «قبل ان يسجل، قلت له أحب كل ما تفعله على ارضية الملعب، لا تقلق بخصوص هز الشباك من عدمه.

وتابع: «الهدف ليس سوى تفصيلا، انه ليس مهما».

وهو الفوز الثاني لفريق الشياطين الحمر في جولته الاميركية الاعدادية للموسم الجديد بعد الاول على لوس انجيليس غالاكسي 5-2 الاحد الماضي.

ويخوض مان يونايتد كأس الابطال الدولية اعتبارا من يوم الجمعة المقبل، حيث يفتتحها بمواجهة جاره وغريمه مان سيتي، قبل ان يلتقي ريال مدريد الاثنين المقبل، ثم برشلونة الاسباني في 27 يوليو الحالي.

ويلعب «المان» بطل الدوري الاوروبي «يوروبا ليغ» مع فاليرينغا النرويجي في اوسلو في 30 الحالي، ثم سمبدوريا الايطالي في 2 اغسطس المقبل في دبلن، قبل مواجهة الملكي بطل دوري ابطال اوروبا في الكأس السوبر الأوروبية في الثامن من الشهر ذاته.