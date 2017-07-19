يسعى المنتخبان المكسيكي حامل اللقب والاميركي الى تحسين عروضهما وبلوغ نصف نهائي الكأس الذهبية الخاصة بمنطقة الكونكاكاف (أميركا الشمالية والوسطى والبحر الكاريبي) المقامة في الولايات المتحدة حتى 26 الجاري.



وتنطلق منافسات ربع النهائي (فجر الخميس) فتلعب الولايات المتحدة مع السلفادور، وكوستاريكا مع بنما على ملعب لينكولن فايننشال فيلد في فيلادلفيا بولاية بنسلفانيا.

وكانت مباريات الدور الاول اسفرت عن تأهل كوستاريكا وكندا وهندوراس عن المجموعة الاولى، والولايات المتحدة وبنما عن الثانية، والمكسيك وجامايكا والسلفادور عن الثالثة، اذ يتأهل اول وثاني كل مجموعة، اضافة الى صاحبي افضل مركز ثالث.

وتصدرت الولايات المتحدة ترتيب المجموعة الثانية برصيد 7 نقاط، بفارق الاهداف امام بنما، لكن عروضها لم تكن مقنعة ما اضطر المدرب بروس ارينا الى استدعاء ستة لاعبين لتعزيز تشكيلته في الادوار الاقصائية، ابرزهم كلينت ديمبسي والحارس تيم هاورد، حيث تعادلت مع بنما 1-1، وفازت بصعوبة على مارتينيك 3-2، قبل ان تتغلب على نيكاراغوا 3-0 في مباراتها الاخيرة وتحجز بطاقة التأهل.

واستدعى ارينا المهاجمين كلينت ديمبسي وجوزي التيدور، والحارسين هاورد وجيسي غونزاليز، ولاعبي الوسط مايكل برادلي ودارلينغتون ناغبي.

وخاض ديمبسي (34 عاما) 134 مباراة دولية سجل فيها 56 هدفا، ويبتعد بفارق هدف فقط عن لاندون دونافان صاحب الرقم القياسي في عدد الاهداف الدولية في المنتخب الاميركي.

من جهته، خاض هاورد (38 عاما) 115 مباراة دولية.

وبحـســب لوائح البطـولــة، يـحـــــق للمنتخبات اجراء ستة تغييرات كحد اقصى بعد منافسات الدور الاول.

بدورها، حلت السلفادور ثالثة في المجموعة الثالثة برصيد 4 نقاط، وحجزت بطاقتها في الجولة الثالثة الاخيرة من الدور الاول بعد تعادلها مع جامايكا 1-1.

وتخوض كوستاريكا وبنما مباراة قوية ومتكافئة بعد المستويات الجيدة لهما في الدور الاول، فكوستاريكا تصدرت المجموعة الاولى بسبع نقاط، وبنما حلت ثانية في المجموعة الثانية بفارق الاهداف خلف الولايات المتحدة.

وتحتكر المكسيك والولايات المتحدة القاب البطولة بفوزهما في 12 لقبا من اصل 13، واللقب الوحيد الذي افلت منهما كان لمصلحة كندا في نسخة عام 2000.