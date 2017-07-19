حسم جوردي ميستري نائب رئيس برشلونة للقطاع الرياضي مصير الجناح البرازيلي نيمار دا سيلفا الذي ربطته تقارير صحافية بالرحيل إلى باريس سان جرمان.

وكانت تقارير صحافية أشارت إلى أن سان جرمان مستعد لضم الجناح البرازيلي نيمار مقابل تسديد الشرط الجزائي في تعاقده مع برشلونة المقدر بـ 222 مليون يورو.



وقال ميستري أثناء مراسم تقديم جوسيب سيجورا كمسؤول رياضي جديد عن قطاع كرة القدم ببرشلونة: «نيمار سيستمر معنا بنسبة 200%»، بحسب ما قالت صحيفة «ماركا» الإسبانية.



وأبدى المسؤول اقتناعه بأن بي اس جي لا يفكر في التعاقد مع البرازيلي وأن ما نشرته وسائل الإعلام حول القضية لا أساس له من الصحة.



وقال: «قرأت أنهم أيضا في باريس ينفون الأمر تماما».



وأشار إلى أنه لا يعتقد أن العلاقات بين البارسا وسان جرمان، ستتضرر على خلفية سعي الأخير لضم نيمار، أو رغبة برشلونة في التعاقد مع الإيطالي ماركو فيراتي.



وأضاف: «علاقاتنا مع النادي الباريسي لن تتغير. لاتزال كما هي حتى الآن».