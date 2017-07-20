كان «الرقم 200» عنوانا في كل من اسبانيا وفرنسا والبرازيل حيث أكد إداري في برشلونة أن الجوهرة البرازيلية نيمار باق مع النادي الكاتالوني بنسبة 200%، في حين تحدثت وسائل الإعلام عن أن باريس سان جرمان مستعد لدفع أكثر من 200 مليون يورو للحصول على خدماته.

وسبق لسان جرمان أن حاول التعاقد مع نيمار العام الماضي، فكانت النتيجة أن حصل النجم البرازيلي على عقد جديد مع برشلونة حتى 2021 مع زيادة راتبه السنوي.

وأكد مصدر في النادي الباريسي لصحيفة «ليكيب» أن بي اس جي لا يريد الخوض بالحديث عن نيمار «مجددا»، مضيفا «ثمة بند جزائي ضخم وعلينا ان نكون واقعيين».

لكن وسائل الاعلام ودون حتى الاستناد الى اي مصدر تتحدث في الساعات الأخيرة عن توجه لانتقال نيمار الى «بارك دي برينس»، وذكرت صحيفة «سبورت» الكاتالونية أن النجم البرازيلي «منزعج في برشلونة» بسبب «دوره (الحالي) في الفريق ورغبته في ان يصبح قائدا لكن عليه الادراك انه ليس ثمة طرق مختصرة للقيادة، وهي أمر يكتسب ببطء، بشكل طبيعي، وبشكل تدريجي».

ووصل الحديث عن نيمار وسان جرمان الى ايطاليا حيث اكد الصحافي في شبكة «سكاي سبورت ايطاليا» عبر مواقع التواصل الاجتماعي أن رئيس سان جرمان القطري ناصر الخليفي «مستعد لدفع البند الجزائي الى برشلونة» والذي يصل الى 222 مليون يورو.

«الإعلان الرسمي في غضون اسبوعين»

الحديث عن احتمال انتقال نيمار الى سان جرمان تصدر عناوين ثلاث صحف رياضية اسبانية أساسية، وهو أمر نادر الى حد ما وعنونت «ماركا»: «باريس مستعد لدفع البند الجزائي في حال حصل على موافقة نيمار: 222 مليون يورو» مع راتب سنوي قدره 30 مليون يورو.



أما صحيفة «آس» فعنونت «نيمار يغازل سان جرمان»، فيما تؤكد «سبورت» أن «باريس سان جرمان يريد نيمار».

ووصل الأمر بالصحافي البرازيلي مارسيلو بيشلر الى أن يكتب في موقع «اسبورتي انتراتيفو» أن نيمار «وافق على عرض وصيف بطل فرنسا» وأن الإعلان الرسمي سيتم «في غضون اسبوعين».



والصحيفة الوحيدة التي سارت عكس التيار كانت «موندو ديبورتيفو» التي أكدت في موقعها أن نيمار «لن يترك» برشلونة.



وعلى الصعيد الرسمي، أعرب البارسا عن ثقته بنسبة «200 بالمائة» من بقاء المهاجم البرازيلي في صفوفه، وذلك على لسان نائب رئيس النادي الكاتالوني جوردي ميستري الذي أجاب «200 بالمائة» ردا على سؤال للصحافيين عن بقاء نيمار مع برشلونة في موسم 2017-2018.

أما باريس سان جرمان، فاكتفى بالقول لوكالة فرانس برس ان «النادي لا يعلق على اي شائعة حول التعاقدات في سوق الانتقالات الحالي».

ويتساءل المشككون عن السبب الذي يدفع نيمار الى القدوم لفريق اذله برشلونة الموسم الماضي في دوري ابطال أوروبا بالفوز عليه 6-1، لكن في الواقع هناك اسباب عدة تدفعه الى الانتقال لباريس، أولها الابتعاد عن السلطات الاسبانية التي تلاحقه بتهمة التهرب من الضرائب.

أما السبب الثاني، فهو انه سيتقاضى 30 مليون سنويا، أي ضعف راتبه الحالي، كما هناك سبب آخر يشجعه وهو تعاقد الأخير مع زميله السابق في برشلونة والحالي في المنتخب البرازيلي داني الفيس، فضلا عن فوزه بكل الألقاب الجماعية الممكنة مع برشلونة لكن من أجل الفوز بالكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم، يجب الخروج من ظل ميسي.