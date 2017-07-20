أعلن الايطالي انطونيو كونتي انه وقع عقدا جديدا مدته عامان مع تشلسي بطل الدوري الانجليزي لكرة القدم حتى نهاية يونيو 2021.

ويأتي اعلان كونتي (47 عاما) الذي قاد الفريق اللندني في موسمه الاول إلى احراز لقب بطل الدوري ولقب وصيف بطل الكأس، في وقت يستعد فيه للقيام بجولة آسيوية تحضيرا للموسم الجديد.

وقال كونتي على الموقع الالكتروني للبلوز الذي يملكه الملياردير الروسي رومان ابراموفيتش: «انا سعيد جدا بتوقيع عقد جديد.



عملنا بجد في الموسم الاول لتحقيق شيء مدهش، وانا فخور بما تحقق».

واضاف: «الآن علينا ان نعمل بجد اكثر من اجل البقاء في القمة» دون اعطاء اي تفاصيل حول قيمة العقد الذي اعتبرت الصحافة الانجليزية انه يحسن بشكل كبير ما ورد في العقد الاول الذي وقعه كونتي قبل عام ويمتد لثلاث سنوات.

من جانبها، اعتبرت مديرة تشلسي مارينا غرانوفسكايا ان العقد الجديد يشكل «مكافأة للنجاح الباهر» الذي حققه كونتي في موسمه الاول.

واضافت: «هذا العقد الجديد يعكس ايماننا بالقدرة على مواصلة النتائج الجيدة على الصعيد المحلي وعلى العودة الى المنافسات الاوروبية في مسابقة دوري الابطال».

وازداد بموجب العقد الجديد عدد افراد الكادر التدريبي مع وصول الايطاليين باولو فانولي كمساعد لمدرب الفريق الاول، ودافيدي ماتزوتا الذي سيتولى مهمة تحليل اداء اللاعبين ومساعدتهم على تحسينه.