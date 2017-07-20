أكد نادي بوروسيا دورتموند أن هدافه الغابوني اوباميانغ لليس للبيع، واضعا بذلك حدا للتكهنات بشأن مستقبل هذا اللاعب التي تسعى عدة أندية كبرى للحصول على خدماته.

وارتبط اسم اوباميانغ الذي سجل 31 هدفا لفريقه في الدوري الألماني الموسم الماضي، بانتقال محتمل الى تشلسي وميلان وباريس سان جرمان.

لكن المهاجم الغابوني استأنف تدريباته مع دورتموند استعدادا للموسم وشارك معه في مباراته الودية التي أقيمت في الصين ضد ميلان وسجل ثنائية في لقاء حسمه فريقه 3-1.

ورغم أن باب الانتقالات الصيفية في ألمانيا يقفل 31 اغسطس المقبل، فإن المدير الرياضي لدورتموند تسورك أكد أن موسم الانتقالات أقفل منذ الآن فيما يخص اوباميانغ.