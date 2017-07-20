يتطلع المنتخب المكسيكي حامل اللقب الى تحسين عروضه وبلوغ نصف نهائي الكأس الذهبية الخاصة بمنطقة الكونكاكاف المقامة في الولايات المتحدة حتى 26 الجاري.

ويستكمل الدور ربع النهائي «فجر الجمعة» فتلعب المكسيك مع هندوراس، وجامايكا مع كندا على ملعب جامعة فينيكس في غليندايل، احدى ضواحي مدينة فينيكس بولاية اريزونا.

وستكون مهمة المكسيك سهلة امام هندوراس المتأهلة كأفضل منتخبين في المركز الثالث بعد حلولها ثالثة في المجموعة الاولى باربع نقاط.

واستهلت المكسيك حملة الدفاع عن لقبها بفوز مريح على السلفادور 3-1، ثم تعادلت مع جامايكا سلبا، قبل ان تتغلب على كوراساو 2-0.

وكانت المكسيك احرزت لقب النسخة الماضية في 2015 التي استضافتها الولايات المتحدة وكندا وذلك بعد فوزها على جامايكا 3-1 في المباراة النهائية.