أعلن ديتريخ ماتيشيتس رئيس شركة ريد بول المالكة لنادي لايبزيغ الالماني، أن وصيف بطولة الموسم المنصرم رفض عرضا بقيمة 75 مليون يورو من ليفربول للتعاقد مع لاعب الوسط الدولي الغيني نابي كيتا.

وشدد ماتيشيتس أحد مؤسسي شركة ريد بول النمساوية لمشروبات الطاقة، على أن كيتا ليس للبيع، علما أن اللاعب المرتبط بعقد لمدة 3 أعوام يثير اهتمام مدرب ليفربول يورغن كلوب.

وقال ماتيشيتس في تصريح لمجلة «بيلد» الرياضية الألمانية «شعرنا بالإطراء عندما تلقينا مؤخرا عرضا بقيمة 75 مليون يورو للتعاقد مع نابي.



لا يمكن التخلي عنه! لايزال مرتبطا بعقد معنا، وسيلتزم به حتى نهايته».