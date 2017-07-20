فاجأ لاعب الوسط الدولي الياباني كايسوكي هوندا الصحافيين عندما تحدث بلغة إسبانية جيدة لدى وصوله الى نادي باتشوكا، ليصبح أول ياباني في الدوري المكسيكي.

وألقى هوندا (31 عاما) التحية بالاسبانية خلال المؤتمر الصحافي لتقديمه الثلاثاء، قائلا «انا سعيد جدا بأن أتعرف إليكم وبوجودي هنا».

وبرز هوندا المعروف بشعره المصبوغ باللون الذهبي، والذي أمضى المواسم الثلاثة الأخيرة مع ميلان الايطالي، في مونديال 2010 في جنوب افريقيا عندما ساهم في بلوغ اليابان الدور ثمن النهائي.

وسجل هوندا 36 هدفا في 89 مباراة مع منتخب بلاده.



ويأتي انضمامه الى أحد أعرق الأندية المكسيكية والفائز ببطولة الدوري ست مرات ليضع حدا للتكهنات حول مستقبله بعد رحيله عن ميلان نهاية الموسم المنصرم.