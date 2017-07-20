واصل أرسنال الإنجليزي استعداداته الرائعة للموسم الكروي الجديد بفوز ثمين 3 ـ 2 على بايرن ميونيخ الألماني بركلات الترجيح بعد تعادلهما 1 ـ 1 في الوقت الأصلي لمباراتهما امس في بطولة كأس الأبطال الودية الدولية.



على ستاد «شنغهاي»، وضمن منافسات «مجموعة الصين» بهذه الدورة الودية، تقدم بايرن حامل لقب الدوري الألماني (بوندسليغا) على أرسنال (المدفعجية) بهدف نظيف جاء في وقت مبكر للغاية من المباراة قبل أن ينتزع المدفعجية هدف التعادل في الوقت القاتل ليحتكم الفريقان إلى ركلات الترجيح التي حسمت للقاء لصالح أرسنال.

وبهذا حافظ أرسنال على سجله خاليا من الهزائم حتى الآن في استعداداته للموسم الجديد حيث سبق له الفوز 2 ـ 0 على سيدني الأسترالي و3 ـ 1 على ويسترن سيدني الأسترالي في وقت سابق من الشهر الجاري.

وسجل الپولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن هدف التقدم لفريقه في الدقيقة التاسعة من ضربة جزاء وانتزع أليكس إيوبي التعادل لأرسنال في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع للمباراة بهدف من ضربة رأس.

وفي ركلات الترجيح، سجل لبايرن كل من ماتس هوملز وكينجسلي كومان وأهدر ديفيد ألابا (الركلة الأولى التي تصدى لها الحارس) وريناتو سانشيز (الركلة الرابعة التي ارتدت من العارضة) وخوان بيرنات (الركلة الخامسة التي تصدى لها الحارس) وسجل لأرسنال كل من آرون رامسي ومونريال إيراسو وأليكس إيوبي وأهدر محمد النني (الركلة الثانية التي تصدى لها الحارس).



بدأت المباراة بسيطرة ميدانية وضغط هجومي من جانب بايرن ميونيخ بينما وجه أرسنال تركيزه في الدقائق الأولى إلى الجانب الدفاعي لتفادي اهتزاز شباكه مبكرا.

وكان أرسنال خسر من البايرن في مواسم ١٢- ١٣-١٤ -١٦ -١٧ في دوري ابطال اوروبا واخرها ١٠ اهداف ذهابا وايابا الموسم المنتهي.