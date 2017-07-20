أفادت تقارير صحافية اسبانية الأربعاء عن اتفاق تشلسي بطل الدوري الانجليزي في كرة القدم، مع ريال مدريد بطل اسبانيا، على ضم مهاجم الأخير الدولي ألفارو موراتا، في صفقة تقدر بنحو 80 مليون يورو.



وأوردت إذاعة «كادينا سير» عبر موقعها الالكتروني ان المهاجم (24 عاما) «توصل إلى اتفاق مع تشلسي وهو الآن في طريقه إلى لندن»، مشيرة إلى ان «ريال مدريد سيحصل على 80 مليون يورو للتخلي عنه، وسيتم توقيع الصفقة لجعله أحد لاعبي ستامفورد بريدج»، في إشارة إلى ملعب النادي اللندني الذي يدربه الايطالي أنطونيو كونتي.



وفي الإطار نفسه، أعلن الايطالي انطونيو كونتي انه وقع عقدا جديدا مدته عامان مع تشلسي بطل الدوري الانجليزي لكرة القدم حتى نهاية يونيو 2021.



ويأتي اعلان كونتي (47 عاما) الذي قاد الفريق اللندني في موسمه الاول إلى احراز لقب بطل الدوري ولقب وصيف بطل الكأس، في وقت يستعد فيه للقيام بجولة آسيوية تحضيرا للموسم الجديد.



وقال كونتي على الموقع الالكتروني للبلوز الذي يملكه الملياردير الروسي رومان ابراموفيتش: «انا سعيد جدا بتوقيع عقد جديد. عملنا بجد في الموسم الاول لتحقيق شيء مدهش، وانا فخور بما تحقق».



واضاف: «الآن علينا ان نعمل بجد اكثر من اجل البقاء في القمة» دون اعطاء اي تفاصيل حول قيمة العقد الذي اعتبرت الصحافة الانجليزية انه يحسن بشكل كبير ما ورد في العقد الاول الذي وقعه كونتي قبل عام ويمتد لثلاث سنوات.