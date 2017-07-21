بلغت الولايات المتحدة المضيفة وكوستاريكا الدور نصف النهائي من النسخة الرابعة عشرة للكأس الذهبية الخاصة بمنطقة الكونكاكاف وذلك بفوز الأولى على السلفادور 2-0 والثانية على بنما 1-0 في فيلادلفيا.

في المباراة الأولى سجل عمر غونزاليس (41) وايريك ليكاي (47) هدفي الولايات المتحدة، فيما أهدى انيبال غودوي الفوز لكوستاريكا في المباراة الثانية بعدما سجل في شباك فريقه عن طريق الخطأ (77).

وتلعب الولايات المتحدة في نصف النهائي مع كوستاريكا بالذات غدا السبت في ارلينغتون، حيث ستسعى الأولى الى بلوغ النهائي للمرة العاشرة ومحاولة الفوز باللقب للمرة السادسة، فيما تأمل منافستها بلوغ النهائي للمرة الثانية في تاريخها بعد نسخة 2002 حين خسرت أمام الولايات المتحدة بالذات 0-2.

يذكر أن الكأس الذهبية بصيغتها الحالية انطلقت عام 1991، لكن البطولة بدأت فعليا عام 1963 تحت مسمى بطولة الكونكاكاف التي استمرت حتى 1989 وتوجت خلالها كل من المكسيك وكوستاريكا بثلاثة القاب (1965 و1971 و1977 للأولى و1963 و1969 و1989 للثانية).

وتحدث الحارس السابق لمان يونايتد وايفرتون الإنجليزيين عن مجريات المباراة التي كانت الأولى له في النسخة الحالية بعدما استدعاه المدرب بروس ارينا بصحبة خمسة لاعبين آخرين الى التشكيلة لخوض الأدوار الإقصائية، قائلا «ضغطوا علينا كثيرا ولم نكن جيدين في التعامل مع الكرة من أجل التخلص من الضغط المفروض علينا».

وواصل الحارس البالغ 38 عاما «سجلنا هدفين قبل نهاية الشوط الأول، وهذا الأمر كان بطبيعة الحال جيدا بالنسبة لنا.



لكننا كنا ندرك أنهم سيخلقون المتاعب لنا.



من الجيد أن نحقق الفوز، بإمكاننا العمل على تحسين بعض الأمور، لكن هذا هو فحوى بطولة من هذا النوع».