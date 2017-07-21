فاز باريس سان جرمان الفرنسي على روما الايطالي 5-3 بركلات الترجيح بعد تعادلهما في الوقت الاصلي 1-1 في مباراة ودية في ديترويت بالولايات المتحدة ضمن استعداداتهما للموسم الجديد.

وافتتح البرازيلي ماركينيوس التسجيل لسان جرمان في الدقيقة 36، ثم عادل روما عبر النيجيري صادق عمر في الدقيقة 60.

وخاض الجناح الايمن البرازيلي داني الفيس مباراته الاولى مع بي اس جي بعد اسبوع من انتقاله الى صفوفه من يوفنتوس بطل ايطاليا مقابل 14 مليون يورو.

وفقد سان جرمان باشراف المدرب الاسباني اوناي ايمري لقبه في الدوري الفرنسي بعد سيطرته عليه لاربعة مواسم متتالية، وذلك لمصلحة موناكو الذي توج بلقبه الاول منذ عام 2000.

من جهته، حل روما ثانيا في الدوري الايطالي خلف يوفنتوس بطل المواسم الستة الاخيرة.

صفقة مدوية

ذكرت صحيفة «ذا صن» البريطانية أن المدير الرياضي لسان جرمان أنتيرو هنريكي وصل إلى لندن لإبرام صفقة كبيرة تدعم صفوف الفريق العاصمي خلال الموسم المقبل.

هنريكي سافر إلى لندن للتفاوض مع أرسنال على شراء التشيلي أليكسيس سانشيز.

وأضافت أن سانشيز يرغب بقوة في مغادرة الغانرز خلال الصيف الجاري ولذلك رفض تمديد عقده، الذي ينتهي في 2018، في الوقت الذي يستعد باريس للتوقيع معه.

وأوضحت الصحيفة أن نادي العاصمة الفرنسية يستغل رفض أرسين فينغر المدير الفني للغانرز بيع سانشيز لمنافس مباشر، ما يعني عدم انضمامه لمان سيتي ليحاول التقدم بعرض مناسب للحصول على خدمات اللاعب.

وكانت تقارير صحافية أشارت إلى طلب فينغر 50 مليون إسترليني للموافقة على بيع التشيلي وهو ما يناسب سان جرمان.