أكد المدرب الاسباني لنادي مان سيتي بيب غوارديولا بقاء المهاجم الارجنتيني سيرخيو أغويرو في صفوف النادي، مشيرا الى ان الأخير يخوض في مباحثات مع «ثلاثة أو أربعة» لاعبين يسعى لضمهم إلى صفوفه.



وقال غورارديولا للصحافيين ان الكون أغويرو لاعبنا وسيبقى معنا.

ولم يبد الفيلسوف حماسة للصفقة «التبادلية» التي أشارت اليها التقارير الصحافية في الآونة الأخيرة، عبر انتقال أغويرو الى أرسنال وقدوم مهاجم الأخير أليكسيس سانشيس الى سيتي.

وتابع المدرب الاسباني «الكسيس هو لاعب في أرسنال. أرسين قال ذلك، لانه يعرف اكثر مني».

الا ان غوارديولا أكد في المقابل اهتمامه بمدافع ريال مدريد البرازيلي دانيلو ولاعب موناكو الفرنسي بنجامين مندي.

وقال «نفاوض ثلاثة او اربعة لاعبين، ونفكر للسنوات الثلاث او الاربع او الخمس المقبلة. انهم لاعبون شباب. لدينا خيارات للتعاقد مع اللاعبين، ولكن احتراما للأندية الاخرى لا يمكنني قول شيء حتى انجاز الاتفاق».

ويتجه سيتي الى التخلي عن المهاجم النيجيري كيليشي ايهيناشيو الذي قد يلتحق بفريقه السابق ليستر سيتي اذ اعتبر بيب ان اللاعب يحتاج الى خوض المباريات بانتظام «ولذلك قررنا معا انه من الافضل له الرحيل، فالامر ليس سهلا بالنسبة إليه».

واعتبر المدرب ان التقارير والشائعات المتواصلة عن الانتقالات تشتت تركيز لاعبيه، داعيا الى تقصير فترة الانتقالات الصيفية في أوروبا التي تستمر حتى 31 أغسطس.



وقال للاسف سوق الانتقالات تقفل في 31 اغسطس واعتقد انه خطأ كبير من الاتحاد الاوروبي.



يجب ان تقفل قبل انطلاق الموسم. انها طويلة جدا.