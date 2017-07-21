أعلن ريال مدريد في صيف 2014 بيع نجمه الشاب ألفارو موراتا ليوفنتوس مقابل 22 مليون يورو مع وجود شرط يسمح له بشراء اللاعب بعد عامين بـ 30 مليون يورو.

وخرج موراتا من سانتياغو برنابيو حينها شاب يافع ولكن غير متطور وذهب لإيطاليا تعلم قواعد الهجوم وبات هدافا مميزا فقرر المرينغي الاستثمار فيه ودفع 8 ملايين يورو فقط فوق 22 مليونا التي حصل عليها من اليوفي وتعاقد معه بـ 30 مليون يورو.



وقرر الملكي الاستثمار في موراتا وبالفعل موسم واحد فقط نجح فيه ريال مدريد بزيادة الصخب على الهداف الاسباني وكانت النتيجة أن تم بيعه كأغلى لاعب إسباني في التاريخ وأغلى لاعب تم بيعه في تاريخ ريال مدريد ليربح الريال عشرة أضعاف سعره الذي دفعه من سنة ويحصد 80 مليون يورو وكان يجب على الريال بيعه بهذا المبلغ الذي قد لايتكرر في المستقبل.

صفقة لا تتكرر دائماً

هناك بعض النقاط التي يجب تسليط الضوء عليها في صفقة موراتا للبلوز.

1- موراتا ثامن أغلى لاعب في تاريخ

2- موراتا أغلى ثالث لاعب في تاريخ البريمييرليغ.

3- ألفارو أغلى لاعب في تاريخ تشلسي

4- الأول في سوق الانتقالات الإسبانية على مر العصور.