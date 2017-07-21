يسعى البطل الأولمبي الجامايكي أوساين بولت اليوم في لقاء موناكو، بالمرحلة الحادية عشرة من الدوري الماسي لألعاب القوى، الى تحقيق رقم جيد في سباق 100م في مشاركته الاخيرة قبل بطولة العالم في لندن من 4 الى 13 اغسطس المقبل.



ويشارك بولت في موناكو في سباق 100م فقط، وسبق أن أعلن مشاركته في سباقي 100م والتتابع أربع مرات 100م في بطولة العالم، محطته الاخيرة في مضامير العاب القوى لانه كان قد قرر الاعتزال.



هيمن بولت (30 عاما) على سباقات السرعة منذ 2008، فأحرز تسع ميداليات ذهبية أولمبية في سباقات 100م و200م و4*100م في بكين 2008 (جرد من ذهبية سباق التتابع بسبب ثبوت تنشط زميله في المنتخب الجامايكي نستا كارتر) ولندن 2012 وريو 2016، لكنه شارك مرتين هذا الموسم وحقق رقمين متواضعين في سباق 100م، علما بأنه يحمل الرقم القياسي العالمي وقدره 9.58 ثوان، كما انه يحمل الرقم القياسي في سباق 200 م (19.19 ثانية).