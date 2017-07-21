عادت بطولة ويمبلدون ثالث البطولات الأربع الكبرى في كرة التنس الى الواجهة بعد أيام على انتهاء منافساتها الأحد الماضي بالإعلان عن التحقيق في ثلاث مباريات بسبب شبهات حول امكانية التلاعب بها.

وذكرت وحدة نزاهة كرة التنس التي تتولى مراقبة اللعبة وكشف عمليات الغش فيها، أن مباراتين في التصفيات وأخرى في القرعة الرئيسية أثارت الشبهات بسبب مراهنات غير مألوفة، مشيرة الى أنها ستحقق في هذه المباريات بشكل معمق.

وأكدت أنها «ستقيم وتراجع هذه المباريات تطبيقا لسياسة إنذار المباريات المعتمد في وحدة نزاهة كرة التنس»، وسياسة انذار المباريات في وحدة النزاهة تعني أن تحقق الأخيرة في أي شبهات مثل المراهنات غير الطبيعية، لكنها تؤكد أن الإنذار بشأن مباراة معينة ليس دليلا على وجود تلاعب.

وسجل تراجع هذه السنة في عدد الإنذارات التي وصلت الى 83 حتى الآن، أي أقل بـ38 إنذارا مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.