وافق الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «الكاف»، برئاسة أحمد أحمد، على تنظيم كأس الأمم الأفريقية 2019 بمشاركة 24 منتخبا، وإقامتها في يونيو بدلا من يناير، وفقا لتوصيات مؤتمر الكرة الأفريقية الذي عقد بمدينة الصخيرات المغربية.

وكان خالد عبدالعزيز وزير الشباب والرياضة المصري، وهاني أبو ريدة رئيس اتحاد كرة القدم، قد تقدما أيضا بطلب تأجيل البطولة إلى يونيو، حيث إن إقامتها في يناير تعطل مباريات الدوري.

كما تقرر تغيير موعد بطولتي الأندية (دوري الأبطال والكونفيدرالية)، لتنطلقا في أغسطس من كل عام، على أن تنتهي المنافسات في مايو.

وأكد «الكاف» خلال اجتماع لجنته التنفيذية إقامة بطولة كأس أمم أفريقيا للمحليين في كينيا عام 2018، على أن يتم إرسال وفد من الاتحاد الأفريقي للتفتيش على مدى استعداد البلد المضيف.



وتمت الموافقة على سحب تنظيم بطولة كأس أمم أفريقيا تحت 23 عاما، المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020 من زامبيا، وفتح باب الترشح أمام بقية الدول لاستضافة البطولة، وسبق لمصر ان تقدمت بطلب لتنظيم البطولة.